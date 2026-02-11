La moglie di Chadwick Boseman rivela come mai l’attore ha tenuto segreta la sua diagnosi di cancro

Chadwick Boseman ha tenuto nascosta la sua diagnosi di cancro del 2016 a tutti tranne che alle persone a lui più vicine, e ora è stato rivelato il motivo per cui la star di Black Panther ha scelto di mantenere il silenzio pubblico sulla malattia che lo ha portato via nel 2020.

Ledwed Boseman ha recentemente rotto il silenzio sul motivo per cui suo marito ha scelto di non parlare apertamente della sua diagnosi di cancro al colon in stadio IV, spiegando che il candidato all’Oscar per Ma Rainey’s Black Bottom voleva solo continuare la sua vita e la sua carriera normalmente, il che significava non raccontare a nessuno al di fuori della sua cerchia ristretta delle sue battaglie per la salute (tramite The Guardian).

“Una diagnosi di cancro può ostacolare molte cose”, ha detto. “Non ha mai voluto essere trattato diversamente. Molti dei ruoli che ha interpretato erano molto fisici, e voleva comunque interpretarli. Non voleva essere giudicato per ciò che stava vivendo. Non voleva che la sua diagnosi interferisse con il lavoro.”

Alla domanda se avesse dovuto affrontare qualche richiesta sul velo di segretezza che aveva contribuito a mantenere sulla salute del marito, Ledwed Boseman ha spiegato che tutto ciò che le importava era assicurarsi che i desideri del marito fossero rispettati. “È normale avere domande, ma ho solo detto: ‘Se Chad non te ne ha parlato, non te ne parlerò io'”.

Boseman ha poi parlato della sfida nel determinare il modo migliore per mantenere vivo il nome del marito dopo la sua scomparsa. “C’era un vero e proprio vortice di emozioni e pressioni nel prendere decisioni su quale sarebbe stata la sua eredità”, ha detto. “Come fai a saperlo, mentre sei ancora in lutto? Come fai a sapere di cosa è importante parlare e di cosa non lo è?”

L’eredità di Chadwick Boseman è stata preservata attraverso gli otto film in cui ha recitato dopo la diagnosi, tra cui Black Panther, il blockbuster Marvel che lo ha reso una superstar internazionale, e il film postumo Ma Rainey’s Black Bottom, che gli è valso una nomination all’Oscar come miglior attore.

L’ultima apparizione di Chadwick Boseman risale a un filmato d’archivio nel sequel MCU Black Panther: Wakanda Forever, in cui viene rivelato che il suo personaggio T’Challa, in un toccante riflesso della vita reale, è morto a causa di una malattia non rivelata che ha tenuto gelosamente nascosta. Il regista di Black Panther, Ryan Coogler, ha rivelato in un’intervista del 2025 che, prima della scomparsa di Boseman, aveva cercato di mostrargli la sceneggiatura di Wakanda Forever, ma ha affermato che la star era purtroppo “troppo malato” per leggerla (tramite Happy Sad Confused).

Il regista di Da 5 Bloods – Come fratelli con Chadwick Boseman, Spike Lee, ha parlato della segretezza che circonda la malattia della star, affermando in un’intervista del 2020 di non aver idea che la star fosse malata mentre girava la sua parte nel film, un lavoro che ha richiesto al cast e alla troupe di recarsi in Vietnam e svolgere un lavoro estenuante all’aperto sotto il caldo tropicale, aggiungendo che la decisione di Boseman di non rivelare la sua diagnosi era comprensibile – e persino ammirevole – date le circostanze (tramite Variety).

“Non sembrava stare bene, ma non ho mai pensato che avesse il cancro”, ha detto Lee, aggiungendo: “Capisco perché Chadwick non me l’abbia detto, perché non voleva che la prendessi con calma. Se l’avessi saputo, non gli avrei fatto fare quelle cose. E lo rispetto per questo”.