Law & Order: SVU, torna Joe Velasco nella stagione 27

Un volto amatissimo dai fan è pronto a rientrare ufficialmente in Law & Order: Special Victims Unit. Dopo l’uscita avvenuta nel 2025, Octavio Pisano tornerà nei panni del detective Joe Velasco nella stagione 27 della longeva serie crime targata NBC.

La notizia, riportata da Deadline, conferma che l’attore è attualmente sul set a New York per girare almeno un episodio. Secondo fonti vicine alla produzione, Velasco sarà coinvolto in un’operazione sotto copertura, dettaglio che promette di riportare tensione e dinamiche ad alta intensità nella squadra della SVU.

Velasco di nuovo sotto copertura

Pisano aveva lasciato la serie come regular nell’ottobre 2025, quando il suo personaggio era stato assegnato a una missione DEA a San Diego contro il traffico di droga. Una scelta narrativa che aveva lasciato aperta la porta a un eventuale ritorno — ora diventato realtà.

Al momento è confermata la sua presenza in almeno un episodio, ma non è ancora stato stabilito il numero totale di apparizioni. Il rientro avverrà in qualità di recurring o guest star, mantenendo quindi una certa flessibilità nel suo coinvolgimento.

Velasco era entrato nella serie come personaggio ricorrente nella stagione 23, venendo promosso a regular nell’ottobre 2021 grazie al forte riscontro del pubblico. Pisano ha inoltre interpretato il detective in tre crossover con Law & Order: Organized Crime.

Un franchise che continua a evolversi

Oggi la serie è guidata da Mariska Hargitay nei panni del capitano Olivia Benson, affiancata da Ice-T (Fin Tutuola), insieme a Kelli Giddish, Peter Scanavino e Kevin Kane. In passato, il volto simbolo dello show era Christopher Meloni, interprete di Elliot Stabler fino al 2011.

Parallelamente al lavoro in TV, Pisano ha esordito alla regia cinematografica con Wet Under Blue Sky, drama sportivo che ha scritto e interpretato.

Il ritorno di Velasco rappresenta un tassello importante per la stagione 27, pronta a rilanciare una delle serie procedurali più longeve della televisione americana.