Secondo adattamento di Stephen King cancellato a pochi giorni dallo stop al progetto Netflix

A pochi giorni dalla conferma che i creatori di Stranger Things non sono più coinvolti in una serie tratta da un’opera di Stephen King, un secondo adattamento dello scrittore è stato cancellato in silenzio. Dopo lo stop a The Talisman, emerge ora che anche The Revelations of ‘Becka Paulson non arriverà mai sul piccolo schermo.

Da The Talisman a Becka Paulson: due progetti fermati

Nei giorni scorsi, i fratelli Duffer hanno confermato di non essere più al lavoro sull’adattamento di The Talisman, inizialmente sviluppato come serie per Netflix. Il progetto, annunciato diversi anni fa, è stato accantonato anche a causa dei profondi cambiamenti intervenuti nel frattempo, compreso il passaggio dei Duffer a un nuovo accordo con Paramount. Gli stessi autori hanno riconosciuto che il romanzo rappresenta una sfida complessa da tradurre per il linguaggio seriale.

Poco dopo, un’ulteriore cancellazione è emersa grazie alla newsletter Matt’s Inside Line. Il giornalista Matt Mitovich ha infatti chiarito che The Revelations of ‘Becka Paulson, annunciata nel 2020 come serie per The CW, non è più in sviluppo. Il progetto rientra tra quelli colpiti dal cambio di proprietà dell’emittente.

Il nuovo corso della CW e il futuro delle storie di King

Dal 2022, la CW è controllata da Nexstar, con Warner Bros. Discovery e Paramount rimaste azioniste di minoranza. Sotto la nuova gestione, il network ha abbandonato il focus sulle serie young adult che lo avevano caratterizzato per anni, privilegiando produzioni a basso costo, acquisizioni esterne e programmazione sportiva. In questo contesto, progetti come Becka Paulson sono stati progressivamente messi da parte.

La storia avrebbe seguito Becka, una donna eccessivamente ottimista che, dopo un incidente surreale con una pistola sparachiodi, viene scelta da un Gesù disilluso per impedire l’apocalisse partendo dalla sua piccola città del Midwest. Il racconto di King era già stato adattato nel 1997 per The Outer Limits e il personaggio compare anche nel romanzo The Tommyknockers.

Nonostante queste cancellazioni, l’universo di Stephen King resta centrale nel panorama televisivo. Carrie è in arrivo su Prime Video con Mike Flanagan, mentre The Institute tornerà con una seconda stagione su MGM+. Anche se non tutti i progetti arrivano al traguardo, le storie di King continuano a trovare nuove strade per il piccolo schermo.