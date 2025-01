Kevin Costner tornerà a Yellowstone in una nuova serie tv in tre parti

Kevin Costner è uno dei nomi più riconoscibili del cinema americano fin dagli anni Ottanta. Tra i suoi primi progetti di successo figurano Silverado (1985), Gli intoccabili (1987), Bull Durham (1988) e Field of Dreams (1989). Il suo successo è continuato e si è evoluto all’inizio degli anni Novanta, quando si è cimentato in film come Balla coi lupi (1990), Robin Hood: principe dei ladri (1991), JFK (1991) e La guardia del corpo (1992). Il resto del decennio, tuttavia, è stato più che altro un periodo misto.

Dopo Wyatt Earp (1994), Waterworld (1995) e Il postino (1997), gli anni 2000 hanno visto lo status di star del cinema di Costner cambiare leggermente. Nel 2003 ha recitato e diretto Open Range, che rimane uno dei western più amati di Costner, ma i 20 anni successivi lo hanno visto protagonista di una serie di titoli generalmente minori, con alcune eccezioni degne di nota. Ha anche interpretato ruoli di supporto in film come Man of Steel (2013) e Jack Ryan: Shadow Recruit (2014). Nel 2018, però, Kevin Costner ha messo in scena un ritorno nel mondo della TV.

Kevin Costner fa il suo ritorno a Yellowstone con una nuova docuserie

Dopo aver lasciato Yellowstone, Kevin Costner è ora pronto a esplorare il luogo reale di Yellowstone a Yosemite con Kevin Costner, una nuova serie. Costner è apparso per la prima volta nel 2018 nel ruolo di John Dutton nella serie neo-western di Paramount Network di Taylor Sheridan, . Ha interpretato il personaggio per quattro stagioni e mezzo, per poi lasciare lo show prima della quinta stagione, parte 2. Ora, dopo il finale della serie Yellowstone, l’attore ha già un nuovo progetto in arrivo in un futuro molto prossimo.

Fox Nation annuncia ora che Costner sarà il conduttore e il produttore esecutivo di una nuova docuserie intitolata Yellowstone to Yosemite with Kevin Costner. La serie, divisa in tre parti, debutterà su Fox Nation sabato 8 febbraio e i restanti episodi avranno cadenza settimanale. La serie segna la seconda collaborazione di Costner con Fox Nation dopo il successo di Yellowstone: One-Fifty nel 2022.

Yellowstone to Yosemite segue Costner mentre ripercorre il percorso della spedizione di Theodore Roosevelt nello Yosemite del 1903, guidata da John Muir, che ha portato sia la Yosemite Valley che Mariposa a far parte del parco nazionale. Di seguito trovate la sinossi completa della serie e un’immagine promozionale:

“Yellowstone to Yosemite with Kevin Costner” consisterà in tre episodi in cui Costner ripercorrerà le orme dell’importante spedizione del 1903 nello Yosemite del 26° presidente Teddy Roosevelt e del sostenitore dell’ambiente John Muir. Attraverso immagini spettacolari della geologia, della flora e della fauna di Glacier Point, El Capitan, le cascate dello Yosemite e altro ancora, Costner fa rivivere l’affascinante viaggio e le lunghe battaglie per preservare la frontiera americana. Accanto all’esplorazione attiva del parco da parte di Costner, ogni episodio approfondisce la storia del viaggio che ha cambiato l’America.

Nel corso del viaggio, Costner esplora la ricca eredità indigena della regione, l’arrivo casuale degli stranieri nel 1850 e il modo in cui John Muir si è trasformato in un crociato per i nostri luoghi più selvaggi. Attraverso il punto di vista di Costner, egli illumina la lotta condotta da Muir per contrastare l’intricata politica di gestione delle risorse e come l’intervento di Roosevelt sia culminato nell’istituzione di un sistema di parchi nazionali più strutturato, nella creazione di 150 foreste nazionali, di 5 parchi nazionali e nella conservazione e protezione di 230 milioni di acri di terra preziosa.