Stranger Things 5 segna un record negativo: l’episodio con il voto IMDb più basso di sempre

Nel corso della sua quasi decennale storia, Stranger Things è sempre stata sinonimo di successo di pubblico e critica. Tuttavia, la quinta stagione sta mostrando crepe evidenti, e l’ultimo episodio ne è la dimostrazione più chiara.

Secondo IMDb, “Chapter Seven: The Bridge”, episodio appartenente al volume 2 della stagione 5, è ufficialmente l’episodio con il punteggio più basso dell’intera serie, fermandosi a 5,8/10. Il precedente “record negativo” apparteneva a The Lost Sister (stagione 2), valutato 6/10, anch’esso settimo episodio della stagione.

Reazioni contrastanti e critiche del pubblico

La stagione finale di Stranger Things sta ricevendo reazioni fortemente divisive. Se la critica continua a premiare la serie, il pubblico sembra decisamente meno convinto. Su Rotten Tomatoes, la stagione 5 registra un 57% di Popcornmeter, contro un 84% di Tomatometer da parte dei critici.

Con oltre 5.000 recensioni del pubblico, molti spettatori descrivono questa stagione come “artificiale” e “priva di gioia”, accusandola di aver perso l’anima emotiva che aveva reso la serie un fenomeno globale.

Un finale ancora da scrivere

 

Al momento della scrittura, manca ancora l’episodio finale della serie, e l’attesa è accompagnata da una certa apprensione. Nonostante le critiche, la stagione 5 ha comunque offerto momenti ad alta intensità emotiva e rivelazioni esplosive, con tutti i personaggi principali pronti a un’ultima missione per salvare Hawkins, i loro affetti e l’umanità stessa.

La domanda resta aperta: Matt e Ross Duffer riusciranno a consegnare un finale all’altezza? Il timore di un epilogo deludente richiama alla mente casi celebri come Game of Thrones, spesso citata come esempio di serie amatissima penalizzata da un’ultima stagione controversa.

L’ultima occasione per ribaltare il giudizio

C’è ancora la possibilità che Stranger Things riesca a cambiare il proprio destino. Se le storie dei personaggi più amati troveranno una chiusura soddisfacente e i misteri lasciati in sospeso verranno risolti, l’opinione del pubblico potrebbe ribaltarsi.

Il volume 1 e il volume 2 della stagione 5 sono già disponibili in streaming su Netflix, mentre l’episodio finale debutterà il 31 dicembre, segnando la conclusione definitiva di una delle serie più iconiche degli ultimi anni.

