Stranger Things, i fan criticano la qualità produttiva della stagione 5 alla vigilia del finale

Mentre Stranger Things si prepara a salutare il pubblico con il suo episodio conclusivo su Netflix la notte di Capodanno, una parte della fanbase sta manifestando un crescente malcontento per la qualità produttiva della quinta stagione. In particolare, sui forum e sui social – Reddit in testa – numerosi spettatori hanno espresso perplessità sul comparto visivo e narrativo di quella che dovrebbe rappresentare la chiusura definitiva della serie.

Le critiche si concentrano su uno stile giudicato eccessivamente artificiale: illuminazione troppo marcata, uso massiccio del green screen e un abuso della profondità di campo che sfoca costantemente gli sfondi, rendendo molte scene poco credibili nonostante il budget elevatissimo. Secondo diversi commenti, la riduzione degli effetti pratici a favore di soluzioni digitali avrebbe contribuito a dare alla stagione un aspetto “costruito” e poco immersivo.

Dal “Netflix look” alla scrittura: perché il finale divide il pubblico

Oltre all’estetica, nel mirino dei fan è finita anche la scrittura. Alcuni utenti lamentano dialoghi eccessivamente esplicativi, con personaggi che tendono a verbalizzare ogni azione, spezzando il ritmo e riducendo il coinvolgimento emotivo. Una scelta narrativa che, unita a un impianto visivo definito “scialbo”, avrebbe indebolito l’impatto di una stagione attesa per anni.

Tra le scene più contestate figurano alcune ambientate nel Sottosopra, in particolare le sequenze ambientate nel laboratorio e la cosiddetta “grotta di Max”, ritenute poco convincenti dal punto di vista scenografico. Il confronto con altre produzioni di alto profilo non è mancato: alcuni spettatori hanno citato serie come It: Welcome to Derry e For All Mankind come esempi di una gestione più efficace di regia, scrittura e direzione artistica, nonostante budget comparabili.

Il dibattito online riflette aspettative altissime per un capitolo finale che arriva dopo una lunga attesa. Stranger Things resta uno dei titoli più iconici dell’era streaming, ma la reazione di parte del pubblico dimostra come, per una serie di questo calibro, ogni scelta produttiva venga osservata e giudicata con estrema severità. Il verdetto definitivo arriverà il 31 dicembre 2025, quando il finale debutterà su Netflix e, in alcuni territori, anche in sale selezionate.