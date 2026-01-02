Stranger Things: lo spin-off Netflix risponderà al più grande mistero legato a Vecna

Uno dei misteri più discussi legati a Vecna troverà finalmente risposta nel prossimo spin-off di Stranger Things. Dopo il finale evento della serie principale, i creatori hanno confermato che alcuni nodi narrativi rimasti aperti verranno affrontati in una nuova storia ambientata nello stesso universo, ma completamente autonoma.

Il riferimento è a un elemento chiave introdotto negli ultimi momenti della serie, collegato alle origini di Vecna e al suo legame con le forze che governano l’Upside Down. Un dettaglio volutamente lasciato in sospeso, che ora diventerà centrale nel nuovo progetto targato Netflix.

I Duffer spiegano cosa aspettarsi dal nuovo spin-off

In un’intervista a Variety, Matt Duffer ha confermato che lo spin-off entrerà nel merito di questo mistero, chiarendo finalmente la natura dell’oggetto che ha dato origine ai poteri di Henry Creel.

Allo stesso tempo, i creatori hanno invitato il pubblico a moderare le aspettative: non si tratterà di un’estensione diretta della mitologia dell’Upside Down né di un approfondimento sul Mind Flayer. Al contrario, la nuova serie presenterà una mitologia completamente diversa, pur risolvendo alcune “fili rimasti scoperti” della serie madre.

Una nuova storia, senza Hawkins e senza personaggi storici

Lo spin-off, annunciato per la prima volta nel 2022, non sarà ambientato a Hawkins e non includerà alcun personaggio già noto. Come spiegato da Ross Duffer, la serie seguirà nuovi protagonisti, in una nuova città e con regole narrative differenti, pur mantenendo lo spirito di Stranger Things: giovani personaggi, avventura, fantascienza e mistero.

I Duffer resteranno coinvolti come creatori, ma non ricopriranno il ruolo di showrunner. Nel frattempo, l’universo della serie continuerà ad espandersi anche con il progetto animato Stranger Things: Tales from ’85, ambientato tra la seconda e la terza stagione.

Tutti gli episodi di Stranger Things 5 sono ora disponibili in streaming su Netflix.