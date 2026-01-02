HomeSerie TvNews

Stranger Things: lo spin-off Netflix risponderà al più grande mistero legato a Vecna

Di Redazione

-

Seguici su Google News

Uno dei misteri più discussi legati a Vecna troverà finalmente risposta nel prossimo spin-off di Stranger Things. Dopo il finale evento della serie principale, i creatori hanno confermato che alcuni nodi narrativi rimasti aperti verranno affrontati in una nuova storia ambientata nello stesso universo, ma completamente autonoma.

Il riferimento è a un elemento chiave introdotto negli ultimi momenti della serie, collegato alle origini di Vecna e al suo legame con le forze che governano l’Upside Down. Un dettaglio volutamente lasciato in sospeso, che ora diventerà centrale nel nuovo progetto targato Netflix.

I Duffer spiegano cosa aspettarsi dal nuovo spin-off

In un’intervista a Variety, Matt Duffer ha confermato che lo spin-off entrerà nel merito di questo mistero, chiarendo finalmente la natura dell’oggetto che ha dato origine ai poteri di Henry Creel.

Allo stesso tempo, i creatori hanno invitato il pubblico a moderare le aspettative: non si tratterà di un’estensione diretta della mitologia dell’Upside Down né di un approfondimento sul Mind Flayer. Al contrario, la nuova serie presenterà una mitologia completamente diversa, pur risolvendo alcune “fili rimasti scoperti” della serie madre.

Una nuova storia, senza Hawkins e senza personaggi storici

Stranger Things

Lo spin-off, annunciato per la prima volta nel 2022, non sarà ambientato a Hawkins e non includerà alcun personaggio già noto. Come spiegato da Ross Duffer, la serie seguirà nuovi protagonisti, in una nuova città e con regole narrative differenti, pur mantenendo lo spirito di Stranger Things: giovani personaggi, avventura, fantascienza e mistero.

I Duffer resteranno coinvolti come creatori, ma non ricopriranno il ruolo di showrunner. Nel frattempo, l’universo della serie continuerà ad espandersi anche con il progetto animato Stranger Things: Tales from ’85, ambientato tra la seconda e la terza stagione.

Tutti gli episodi di Stranger Things 5 sono ora disponibili in streaming su Netflix.

Articolo precedente
Taylor Sheridan ha già completato la stagione 2 dello spin-off di Yellowstone ma la prima stagione non ha ancora una data di uscita
Articolo successivo
Netflix rivela la durata desiderata della finestra di distribuzione cinematografica per i film della Warner Bros., con una mossa potenzialmente devastante per le sale cinematografiche
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved