Un solo Targaryen apparirà in Game of Thrones, House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms

L’universo televisivo di Game of Thrones continua ad espandersi con nuovi progetti ambientati nel mondo creato da George R.R. Martin. Dopo il successo della serie originale e del prequel House of the Dragon, HBO sta preparando anche A Knight of the Seven Kingdoms, una nuova serie ambientata circa novant’anni prima degli eventi di Game of Thrones. Nonostante la presenza diffusa della dinastia Targaryen nella storia di Westeros, solo un personaggio della famiglia apparirà in tutte e tre le serie: Brynden Rivers, conosciuto anche come Bloodraven.

Dal debutto della serie originale nel 2011, il franchise televisivo ha conosciuto una crescita enorme. Oggi Game of Thrones rappresenta uno dei mondi narrativi fantasy più vasti della televisione, con diversi spin-off in sviluppo. Il primo prequel, House of the Dragon, ha raccontato l’epoca d’oro e la caduta della Casa Targaryen, concentrandosi sulla guerra civile nota come Danza dei Draghi.

Il secondo prequel, A Knight of the Seven Kingdoms, invece seguirà una strada molto diversa. Basato sulle novelle di George R.R. Martin dedicate a Dunk ed Egg, la serie racconterà le avventure di Ser Duncan l’Alto e del giovane Aegon Targaryen, futuro re di Westeros. A differenza delle altre serie del franchise, questa storia si concentra su personaggi più vicini al popolo e meno sui giochi di potere della nobiltà.

Brynden Rivers sarà il collegamento tra le tre serie di Westeros

Il personaggio che fungerà da ponte tra tutte le serie è Brynden Rivers, uno dei cosiddetti “Grandi Bastardi” di re Aegon IV Targaryen. Nella cronologia della saga, Rivers è conosciuto anche con il nome di Bloodraven e in seguito diventerà il misterioso Corvo con Tre Occhi che guida Bran Stark nel mondo della magia e delle visioni.

Il Corvo con Tre Occhi appare per la prima volta in Game of Thrones nei sogni di Bran Stark, prima sotto forma di corvo e poi come figura umana nella quarta stagione. In questa fase della storia il personaggio è ormai un’entità quasi mistica, che vive da secoli tra le radici degli alberi di weirwood e addestra Bran a diventare il suo successore.

Per molto tempo i fan hanno ipotizzato che il Corvo con Tre Occhi fosse proprio Brynden Rivers, ma questa teoria è stata confermata solo successivamente nel franchise televisivo. In House of the Dragon stagione 2, durante una visione di Daemon Targaryen, compare infatti una figura con il caratteristico marchio rosso di Rivers mentre si fonde con un albero di weirwood, collegando definitivamente i due personaggi.

La futura serie A Knight of the Seven Kingdoms offrirà però l’occasione di vedere Brynden Rivers in una fase completamente diversa della sua vita. Prima di diventare il Corvo con Tre Occhi, Bloodraven fu una figura politica e militare estremamente influente a Westeros. Partecipò alle ribellioni Blackfyre e fu nominato Mano del Re, distinguendosi per le sue capacità strategiche e la sua lealtà alla corona.

Se la serie verrà rinnovata per più stagioni, Brynden Rivers dovrebbe apparire negli eventi legati alla Seconda Ribellione Blackfyre, raccontata nella novella The Mystery Knight. Questo momento della storia segna anche l’incontro tra Rivers e i protagonisti Dunk ed Egg, creando un importante collegamento tra la politica di Westeros e le avventure dei due eroi.

La sua presenza in A Knight of the Seven Kingdoms potrebbe quindi essere molto più significativa rispetto alle apparizioni viste finora nelle altre serie. Per la prima volta il pubblico potrà conoscere Brynden Rivers non solo come figura mistica o leggenda del passato, ma come un uomo immerso nei giochi di potere e nelle battaglie che hanno plasmato la storia dei Targaryen.