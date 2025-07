Ted Lasso Stagione 4, iniziate le riprese: l’AFC Richmond si trasferisce a Kansas City!

Apple TV+ ha rivelato oggi che la produzione della tanto attesa quarta stagione di Ted Lasso è ufficialmente iniziata e ha svelato i membri del cast di ritorno, insieme a quelli nuovi che reciteranno nella prossima stagione della serie comedy vincitrice di numerosi Emmy.

Dall’AFC Richmond al KC! La maggior parte delle riprese si svolgeranno a partire da oggi a Kansas City, città natale di Sudeikis, mentre ulteriori scene saranno girate a Londra. Oltre a Jason Sudeikis, torneranno nei panni dei loro amati personaggi e celebri membri dell’AFC Richmond la vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, il vincitore dell’Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift, insieme ai nuovi arrivati Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely, che interpreterà il figlio di Ted, Henry.

https://www.instagram.com/p/DMYKzeAJCMl/

Ted torna a Richmond per affrontare la sua sfida più grande: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato.

Ted Lasso Stagione 4, cosa succederà?

La quarta stagione di “Ted Lasso” vedrà l’ingresso del vincitore dell’Emmy Jack Burditt (“Nobody Wants This,” “Modern Family,” “30 Rock”) come produttore esecutivo, grazie a un nuovo accordo con Apple TV+. Jason Sudeikis sarà protagonista e produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Brett Goldstein firmerà la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo al fianco di Leanne Bowen. Sara Walker e Phoebe Walsh saranno sceneggiatrici e co-produttrici per la quarta stagione, come pure Sasha Garron sarà co-produttrice. Julia Lindon scriverà per la nuova stagione e Dylan Marron ricoprirà il ruolo di story editor. Bill Lawrence sarà produttore esecutivo attraverso la sua Doozer Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Anche Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer saranno produttori esecutivi. La serie è stata sviluppata da Sudeikis, Lawrence, Joe Kelly e Brendan Hunt ed è basata sul formato e sui personaggi preesistenti di NBC Sports.

Dopo il suo debutto su Apple TV+, “Ted Lasso” ha battuto record su record ed è stato accolto con grande entusiasmo dalla critica, con la prima stagione che è diventata la commedia più nominata agli Emmy come stagione d’esordio, conquistando anche due Emmy consecutivi come Miglior Serie Comica per le sue prime due stagioni.