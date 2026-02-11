Tell Me Lies – Stagione 3: la creatrice rivela che Stephen ha dato la cassetta a Lucy per una ragione cinica

Tell Me Lies ha inaugurato un importante e rivoluzionario sviluppo. La creatrice della serie Meaghan Oppenheimer rivela il cinico motivo per cui Stephen consegna la cassetta a Lucy nell’episodio 7 di Tell Me Lies – Stagione 3. Stephen ha conservato la cassetta del ricatto per un bel po’ di tempo, mentre Lucy lo implorava di restituirgliela. Dopo che lei si è emozionata profondamente di fronte a lui, lui cede e gliela restituisce.

Secondo Oppenheimer, però, questo evento in Tell Me Lies – Stagione 3 non è una forma d’amore. Parlando con Decider, la showrunner ha spiegato come vede il momento in cui Stephen non si diverte più a tormentarla a causa del modo in cui reagisce. Definisce il suo punto di vista “cinico”, ma fedele a come la scena avrebbe dovuto svolgersi:

La mia risposta è molto cinica. Penso che alcuni potrebbero pensare che sia perché la ama o prova empatia. Credo che lui sia semplicemente così disgustato nel vederla così e nel vederla strisciare che non è più divertente. Non c’è più vergogna. Lei si arrende e dice: “Lascia perdere”, e questo gli ha tolto il divertimento. Credo che sia lì che si trova la sua testa. È così che funziona la sua psiche.

Anche la star della serie Jackson White, che interpreta Stephen, ha spiegato il suo punto di vista su quel momento. L’attore ha detto che, quando il suo personaggio “vince la partita“, non c’è più nulla che lo renda “divertente”. La sua decisione di dare la cassetta a Lucy non è stata un segno di sconfitta, ma un ultimo atto di vittoria decisiva:

È uno schema ricorrente per lui. Quando vince la partita non si diverte più. E ogni volta che Lucy perde davvero il filo, lui si annoia. Si arrende. Forse è questa la sua umanità, ma è anche sopraffatto. Quindi non so quanto sia inaspettato. Penso che sia più tipo: “Certo che si dimette, perché ha già vinto”.

La registrazione è solo uno dei tanti momenti drammatici per i personaggi nell’episodio 7 di Tell Me Lies – Stagione 3. Evan e Pippa hanno deciso di rompere con i rispettivi partner per intraprendere una vera relazione romantica, proprio mentre Bree scopre che Lucy è andata a letto con Evan durante la loro festa hawaiana. Tuttavia, la registrazione è di gran lunga lo sviluppo più importante dell’episodio.

Mentre Lucy è riuscita a mettere al sicuro la registrazione, proteggendosi così, si è imbattuta in Tegan, avvertendola di non fidarsi di Stephen. Si scopre rapidamente che Lucy glielo ha già detto, un colpo di scena che conferma che la sua memoria è stata difettosa a causa del livello di stress a cui è stata sottoposta. Questo mette in discussione cosa significhi effettivamente il suo possesso della registrazione per il futuro.

È possibile che le sue preoccupazioni per la registrazione non siano finite. A un episodio dalla fine di Tell Me Lies – Stagione 3, il possesso del nastro da parte di Lucy potrebbe non renderla così al sicuro come pensa. Stephen potrebbe avere un piano alternativo nel caso in cui ne entrasse in possesso, come delle copie o un metodo per pubblicarlo segretamente affinché il mondo lo veda.

Per ora, sembra che Tell Me Lies continuerà a creare pressione su Lucy. Sebbene abbia apparentemente raggiunto un punto di rottura, la serie sembra pronta a spingerla ancora oltre nell’episodio finale della stagione. Anche se è in possesso del nastro, c’è una forte probabilità che le cose vadano male man mano che il nastro entra a far parte della sua vita.