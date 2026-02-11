Shrinking 3, prime immagini di Jeff Daniels nei panni del padre di Jimmy

Arrivano le prime immagini ufficiali di Jeff Daniels nella terza stagione di Shrinking, l’acclamata comedy-drama di Apple TV. L’attore interpreterà Randy, il padre estraniato di Jimmy Laird (Jason Segel), pronto a entrare nella storia con un episodio chiave intitolato “D-Day”.

La serie segue il terapeuta Jimmy mentre affronta il lutto per la moglie e prova a ricostruire il rapporto con la figlia Alice (Lukita Maxwell), tra scelte impulsive e onestà brutale con i pazienti. La terza stagione approfondisce ulteriormente il tema della guarigione familiare, mettendo Jimmy di fronte ai traumi irrisolti legati proprio alla figura paterna.

L’episodio “D-Day” esplora il conflitto padre-figlio

Le nuove immagini, diffuse da Entertainment Weekly, mostrano Jimmy e Randy seduti a tavola, in un confronto che si preannuncia teso. Secondo quanto anticipato, l’episodio indagherà il rapporto complicato tra i due: Jimmy sente che il padre non gli sia stato vicino durante il periodo più difficile della sua vita, dopo la morte della moglie.

La dinamica sarà resa ancora più delicata dal legame affettuoso tra Alice e il nonno, creando inevitabili frizioni all’interno della famiglia Laird. La stagione 3, debutta il 28 gennaio 2026 con un episodio inaugurale di un’ora e prosegue con uscite settimanali fino all’8 aprile.

It’s time to meet Randy! Jeff Daniels arrives on ‘Shrinking’ season 3 as Jimmy’s dad. EW has an exclusive look at his first appearance on the show. https://t.co/4ZRAG9DvEh — Entertainment Weekly (@EW) February 10, 2026

Un cast corale che si rafforza

Per Daniels si tratta di un ritorno importante alla comedy seriale dopo anni dedicati soprattutto a ruoli drammatici. L’attore, noto al grande pubblico per Dumb and Dumber e vincitore di un Emmy per The Newsroom, porterà a Randy un mix di ironia e profondità emotiva.

Il cast resta uno dei punti di forza della serie: Harrison Ford continua a interpretare Paul, il terapeuta affetto da Parkinson che funge da mentore per Jimmy. Tornano anche Lukita Maxwell, Jessica Williams, Christa Miller, Luke Tennie, Michael Urie e Ted McGinley.

Tra le novità spicca la presenza di Michael J. Fox, al suo primo ruolo dal 2020, e il ritorno di Cobie Smulders nei panni di Sophie.

Con l’ingresso di Randy, Shrinking promette uno dei momenti più intensi della stagione, confermando la sua capacità di mescolare commedia e dolore con autenticità.

Le nuove puntate vanno in onda ogni mercoledì su Apple TV.