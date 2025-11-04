Frank Grillo e Maria Bakalova saranno i protagonisti del thriller sci-fi Override

Frank Grillo (“The Purge”, “Kingdom”) e Maria Bakalova (“The Apprentice”, “Borat Subsequent Movie Film”) saranno i protagonisti del thriller di fantascienza survival Override. Il film, entrato in produzione questo mese a Belfast, verrà lanciato al prossimo American Film Market da Capture, la società di vendita fondata all’inizio di quest’anno come joint venture tra Capstone Global e Signature Entertainment.

Descritto come un “thriller mozzafiato”, Override è diretto e co-sceneggiato da Jordan Downey (“The Head Hunter”, “The Cycle”) insieme agli sceneggiatori Jackson Murray e Kevin Stewart.

Il film segue una soldato futuristica (Bakalova) che viene data per morta. Ma con l’aiuto di un angelo sintetico (Grillo) – l’ultima novità in fatto di intelligenza artificiale sul campo di battaglia – dovrà lottare contro il tempo per sopravvivere a una ferita mortale. Riunisce Grillo e Bakalova dopo che entrambi hanno prestato la loro voce alla serie animata di supereroi per adulti di James Gunn “Creature Commandos”, lanciata alla fine dell’anno scorso.

Override è prodotto da James Harris della Tea Shop Productions, già autore di film di successo come “Fall”, “Obsession” e “47 Meters Down” (e Michael Downey (“The Big Ugly”, “The Swallow”). È stato finanziato da Capstone di Christian Mercuri.

Oltre a gestire le vendite internazionali di “Override”, il catalogo di Capture include anche il thriller sportivo “Killa Bee” con Daisy Ridley, il thriller sugli squali “Above & Below” con Antonio Banderas, il thriller d’azione e avventura “Dark Jungle” e il thriller poliziesco “Spring Breakers: Salvation Mountain”.

Le prossime uscite di Tea Shop includono “Giant”, con Amir El-Masry e Pierce Brosnan, e “Obsession” del regista Curry Barker. Grillo è rappresentato da CAA, Entertainment 360, 42West e Paul Hastings. Bakalova è rappresentata da CAA, Insight Management, Brookside Artist Management e Yorn, Levine, Barnes, Krintzman.