Star Wars: Starfighter, concluse le riprese del film!

Star Wars: Starfighter, il secondo film della saga realizzato dopo la fine della saga di Skywalker, ha ora completato le riprese in vista dell’uscita prevista per maggio 2027, e il regista Shawn Levy ha appena condiviso una foto dal dietro le quinte per celebrare questo importante traguardo.

Con la saga di Skywalker completata, Disney e Lucasfilm stanno cercando di espandere la saga di Star Wars sul grande schermo, a partire da The Mandalorian & Grogu, e Star Wars: Starfighter. Levy ha dunque annunciato su Instagram che le riprese del suo film sono terminate. Ha aggiunto una didascalia che diceva: “È finita! Corro verso la post-produzione di #Starfighter” accanto a una foto in bianco e nero di se stesso che corre su un muro.

La sezione dei commenti del post, che finora ha ottenuto oltre 7.000 like, è stata riempita da fan entusiasti che attendono con ansia il contributo di Levy al franchise di Star Wars. Alcuni fan nella sezione commenti hanno anche sottolineato che Star Wars: Starfighter non ha richiesto molto tempo per essere girato. La produzione è iniziata solo nell’agosto 2025 e le riprese sono terminate quattro mesi dopo. Matt Smith, che interpreta un cattivo nel film, ha recentemente annunciato di aver terminato le riprese delle sue scene la scorsa settimana.

Negli ultimi anni i film di Star Wars sono stati pochi e sporadici. Dopo la conclusione della saga di Skywalker nel 2019 con l’uscita di L’ascesa di Skywalker, la Disney ha spostato la sua attenzione sulle serie TV su Disney+, tra cui The Mandalorian, Andor, Ahsoka e Skeleton Crew.

Certo, manca ancora un anno e mezzo all’uscita di Star Wars: Starfighter nelle sale, tempo sufficiente per alimentare l’attesa e per consentire a The Mandalorian & Grogu di mantenere vivo l’entusiasmo dei fan. Il film, come anticipato, introdurrà un capitolo completamente nuovo per la saga di Star Wars e l’aggiornamento sulle riprese di Levy segna un’importante pietra miliare che significa che ora può iniziare la post-produzione.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Star Wars: Starfighter è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.