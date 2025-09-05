The Agency: la seconda stagione presenterà una nuova spia che dovrà vedersela con Michael Fassbender

The Agency ha scritturato un nuovo attore per interpretare un agente nella seconda stagione. Tratto dalla serie francese The Bureau, lo show è incentrato sul personaggio di Michael Fassbender, un agente della CIA la cui missione e falsa identità vengono gettate nel caos quando la sua ex fidanzata ricompare improvvisamente. Il rinnovo della seconda stagione dello show è arrivato dopo che la sua prima puntata ha battuto il record di ascolti per Showtime.

Il cast stellare di The Agency nella prima stagione includeva Fassbender, Richard Gere, Jodie Turner-Smith, Jeffrrey Wright e Katherine Waterston. Nonostante ciò, era già stato rivelato che la seconda stagione della serie avrebbe aggiunto al cast Christian Ochoa Lavernia, Clayne Crawford, Keanush Tafreshi, Medalion Rahimi, Raza Jaffrey e Tessa Ferrer. Ora è stato rivelato un altro nuovo casting.

Ora, Deadline ha riportato che Amir El-Masry si unirà al cast di The Agency nella seconda stagione. Il sito ha dichiarato che El-Masry interpreterà Saeed, un ufficiale dell’intelligence degli Emirati Arabi Uniti nella serie thriller di spionaggio. Il rapporto ha anche affermato che la seconda stagione dello show ha adottato il titolo The Agency: Central Intelligence.

Cosa significa l’ingresso di El-Masry nel cast per la seconda stagione di The Agency

Oltre al fatto che la prima stagione di The Agency aveva un cast stellare, Michael Fassbender ha ricevuto particolari elogi per il suo ruolo nella serie. Considerando tutto ciò, il team di casting dietro The Agency avrebbe potuto facilmente riposare sugli allori.

Invece, sembra chiaro che il team dietro The Agency abbia cercato di reclutare attori di maggior talento per migliorare ulteriormente il cast della serie in vista del suo ritorno. L’aggiunta della star di Jack Ryan Amir El-Masry al cast della serie è la prova perfetta della ricerca dell’eccellenza da parte del reparto casting. La storia di successi del giovane attore spiega perché la sua partecipazione sia così importante.

Quando El-Masry stava iniziando a farsi un nome, è stato premiato con il BAFTA Breakthrough Brit 2020 e lo Screen International Star of Tomorrow 2021. La performance di El-Masry nella commedia egiziana Ramadan Mabrouk Abu El Alamein Hamouda gli è valsa il premio come miglior debutto cinematografico all’Egyptian Cinema Oscar Festival.