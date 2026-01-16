The Artful Dodger: trailer della stagione 2, dal 10 febbraio su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di The Artful Dodger, la serie originale australiana targata Hulu che tornerà con tutti gli 8 episodi disponibili dal 10 febbraio, in esclusiva sulla piattaforma.

La nuova stagione promette un mix ancora più esplosivo di suspense, umorismo, emozioni e inganni, mentre il caos si abbatte su Port Victory e i protagonisti si ritrovano intrappolati in una rete sempre più pericolosa di rivalità, ambizioni e crimini.

Cosa aspettarsi dalla stagione 2 di The Artful Dodger

La seconda stagione riprende con Jack Dawkins, alias Artful Dodger, in una situazione disperata: ha un appuntamento con il cappio, è braccato dal nuovo e inflessibile ispettore Henry Boxer e rischia la vita ogni volta che incrocia lo sguardo della donna che ama, Lady Belle.

Belle, dal canto suo, è determinata a costruirsi un futuro nel mondo della medicina, sospinta da un’ambizione che entra in conflitto con un amore sempre più fragile. Mentre Boxer compete con Jack per conquistare Belle, il leggendario Fagin trascina Dodger nel colpo più pericoloso mai tentato, proprio mentre un assassino si aggira libero per Port Victory.

Ispirata ai personaggi di Oliver Twist, la serie è co-creata da James McNamara e vede protagonisti Thomas Brodie-Sangster nei panni di Jack Dawkins, David Thewlis in quelli di Fagin e Maia Mitchell nel ruolo di Lady Belle Fox.

Tra le nuove aggiunte al cast figurano Luke Bracey (l’ispettore Henry Boxer), Jeremy Sims (Zio Dickie) e la stella emergente Zac Burgess (Phineas Golden), che contribuiscono ad alzare ulteriormente la posta in gioco.

La stagione 2 è una coproduzione con Curio Pictures di Sony Pictures Television ed è sostenuta dal Governo del Nuovo Galles del Sud attraverso il Made in NSW Fund. La prima stagione di The Artful Dodger è attualmente disponibile in streaming su Disney+ in Italia.