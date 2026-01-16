The Madison: Michelle Pfeiffer e Kurt Russell nelle prime foto del nuovo drama di Taylor Sheridan

Michelle Pfeiffer e Kurt Russell saranno i protagonisti di The Madison, la nuova serie drama firmata da Taylor Sheridan, in arrivo dal 14 marzo in esclusiva su Paramount+.

La serie, prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, viene descritta come l’opera più intima e personale mai realizzata da Sheridan: un racconto familiare che intreccia amore, perdita e trasformazione, ambientato tra i vasti paesaggi del Montana e l’energia urbana di Manhattan.

Cosa racconta The Madison

The Madison è una storia di lutto e connessione umana che segue la famiglia Clyburn, trasferitasi da New York nella valle del fiume Madison, nel cuore del Montana centrale. La prima stagione, composta da sei episodi, esplora i legami profondi che tengono unite le famiglie anche nei momenti di maggiore fragilità, affrontando temi come resilienza, cambiamento e identità.

La serie si muove su due piani geografici e simbolici: da un lato la natura selvaggia e silenziosa del Montana, dall’altro la frenesia di Manhattan. Un contrasto che diventa centrale nella narrazione e riflette il percorso emotivo dei personaggi.

Accanto a Pfeiffer e Russell, il cast include Beau Garrett, Patrick J. Adams, Matthew Fox, Ben Schnetzer, Kevin Zegers e Danielle Vasinova, in un ensemble che rafforza l’ambizione drammatica del progetto.

Taylor Sheridan figura tra i produttori esecutivi insieme a David C. Glasser, Art e John Linson, Ron Burkle, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman e agli stessi Pfeiffer e Russell. Con The Madison, Sheridan amplia ulteriormente il suo universo narrativo, spostandosi dal western contemporaneo verso un dramma familiare più intimo e introspettivo, senza rinunciare alla forza evocativa dei luoghi e dei personaggi.