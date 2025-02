The Chosen ottiene una nuova casa di streaming in vista della première della quinta stagione

The Chosen ha una nuova casa di streaming in vista del ritorno della quinta stagione. Creata da Dallas Jenkins, che è anche co-sceneggiatore e regista, The Chosen ha debuttato nel dicembre 2017. Il dramma storico racconta la storia di Gesù attraverso le persone che hanno interagito con lui, con l’attore Jonathan Roumie nel ruolo principale. Sebbene la serie abbia i suoi siti web dedicati e sia andata in onda su The CW in momenti diversi, ha ampiamente evitato le principali piattaforme di streaming. Questo sta cambiando in vista della prima della quinta stagione di The Chosen.

TVLine conferma che Prime Video diventerà la piattaforma di streaming esclusiva negli Stati Uniti per The Chosen. Ciò include le prime cinque stagioni dello show, oltre alle prossime due stagioni finali. La nuova piattaforma di streaming fa parte dell’accordo tra Amazon MGM Studios e 5&2 Studios di Jenkins, che produce The Chosen. Prime Video di Amazon avrà anche i diritti esclusivi della serie non sceneggiata The Chosen in the Wild With Bear Grylls, oltre a un primo sguardo a tutti i progetti futuri di 5&2 Studios.

La quinta stagione di The Chosen, che sarà incentrata sulla Settimana Santa, debutterà nelle sale venerdì 28 marzo. Sarà poi trasmessa in streaming su Prime Video a giugno. Il quinto episodio sarà disponibile anche su Prime Video in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Africa subsahariana, Regno Unito e America Latina entro la fine dell’anno.

Cosa significa la nuova casa di streaming per The Chosen

La nuova piattaforma è perfetta per Prime Video. Diretto da Roumie e Shahar Isaac nel ruolo di Simon Peter, il cast di The Chosen e la sua saga in continua evoluzione si sono rivelati popolari tra il pubblico. Nel 2022, i produttori dello show hanno condotto un’analisi che ha rilevato che il dramma storico era stato visto almeno in parte da oltre 100 milioni di persone attraverso varie piattaforme di streaming e attraverso i canali online dedicati allo show. Raccogliere tutti gli episodi della serie in un unico servizio di streaming, con Prime Video che è uno dei più grandi insieme a Netflix, è destinato a dare una spinta alle fortune di The Chosen.

Con la possibilità che altre figure religiose, tra cui Mosè, possano avere una serie dedicata, Prime Video continuerà ad avere una libreria stabile con un sottogenere che si è dimostrato popolare tra gli spettatori. Ciò significa anche che altre opere di Jenkins, attraverso il suo marchio di produzione 5&2, potrebbero trarre vantaggio dalla presenza globale di Prime Video. È un accordo vantaggioso anche per i consumatori, che ora hanno un hub dedicato per le serie invece di dover cercare episodi specifici nelle app e nei siti web dedicati ai drammi.