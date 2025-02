The White Lotus – stagione 3, episodio 2: il trailer anticipa omicidi e intrighi nelle prossime settimane

Dopo la prima della terza stagione di The White Lotus, un nuovo trailer anticipa cosa aspettarsi nei prossimi episodi. Ogni stagione della serie di successo della HBO segue un nuovo gruppo di personaggi in una diversa location di The White Lotus. La terza stagione di The White Lotus si svolge in Thailandia e sarà incentrata sul benessere e la spiritualità. Il cast della terza stagione di The White Lotus include Natasha Rothwell, Jason Isaacs, Parker Posey, Michelle Monaghan, Walton Goggins, Aimee Lou Wood e altri ancora.

Max ha pubblicato un nuovo trailer della terza stagione di White Lotus che anticipa ulteriori misteri e il potenziale omicidio che sarà inscenato nei prossimi episodi. Il trailer anticipa che le azioni di più personaggi potrebbero potenzialmente portare alla loro settimana al resort thailandese di White Lotus che si concluderà in tragedia. Guarda il trailer completo qui sotto:

Cosa significa il nuovo trailer per la terza stagione di The White Lotus

La terza stagione di White Lotus potrebbe concludersi con molteplici morti

Come da tradizione per ogni nuova stagione di The White Lotus, l’inizio della terza stagione, episodio 1, anticipa che un personaggio, o potenzialmente diversi personaggi, moriranno alla fine della settimana. The White Lotus – stagione 3 inizia con Nicholas, il figlio di Belinda, che fa una meditazione guidata con uno dei dipendenti dell’hotel. Tuttavia, la sua meditazione viene interrotta quando sente diversi spari in lontananza. Preoccupato per sua madre, che i telespettatori hanno già incontrato nella prima stagione, Nicholas si dirige verso il rumore degli spari, mentre sembra che stia avvenendo una sparatoria.

Al momento, non si sa quali personaggi saranno coinvolti nella sparatoria alla fine della stagione. Il personaggio di Goggins, Rick, sembra avere dei conti in sospeso con il marito di Sritala, che è uno dei proprietari del resort thailandese The White Lotus. Tuttavia, il trailer anticipa anche che il personaggio di Isaac, Timothy, potrebbe causare problemi dopo aver saputo che potrebbe andare in prigione. Nel frattempo, il trailer mostra anche la preoccupazione di Belinda quando scopre che Greg, che ora si fa chiamare Gary, è in Thailandia.