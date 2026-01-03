Avatar 4: James Wan si propone come sostituto di James Cameron

Non c’è ancora alcuna garanzia che James Cameron dirigerà Avatar 4, per cui il creatore di The Conjuring è interessato a rilevare il franchise. Avatar: Fuoco e Cenere (leggi qui la nostra recensione) è stato recentemente distribuito nelle sale come terzo film della serie di grande successo di film di fantascienza creata da Cameron, che ha in programma altri due capitoli. Tuttavia, il regista ha altri progetti a cui vuole lavorare, tra cui un nuovo film di Terminator.

Se Cameron decidesse di rinunciare alla regia del prossimo film di Avatar, James Wan vorrebbe cimentarsi con il franchise multimiliardario. In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per The Copenhagen Test, Wan ha infatti rivelato che Avatar è uno dei pochi franchise a cui non ha ancora partecipato. “Non ho ancora lavorato ad Avatar. Sì, se poteste mettermi in contatto con James Cameron, mi piacerebbe provarci”.

Per quanto sembri improbabile, sarebbe un grande evento se Cameron decidesse di non dirigere Avatar. Finora, è stato coinvolto da vicino in ogni aspetto del processo di realizzazione dei primi tre film. La sua visione e il suo duro lavoro hanno dato i loro frutti, dato che i primi due film hanno incassato rispettivamente 2,923 miliardi e 2,343 miliardi di dollari al botteghino.

Avatar: Fuoco e Cenere è nelle sale solo da due settimane, ma sta già raggiungendo il miliardo di dollari. Il futuro del franchise è dunque attualmente incerto. Anche se la Disney ha fissato le date di uscita di Avatar 4 (21 dicembre 2029) e Avatar 5 (19 dicembre 2031), questi piani potrebbero cambiare, considerando che Cameron vuole dirigere altri film non legati alla saga.

Qualcun altro potrebbe dunque assumere il ruolo di regista se Cameron decidesse di farsi da parte, cosa che lui stesso ha ammesso essere possibile, anche se ha già girato alcune scene di Avatar 4. Per Wan, Avatar non sarebbe certo la sua prima grande serie, dato che ha lavorato a Saw, Insidious, The Conjuring, Fast & Furious e al DC Extended Universe con Aquaman.

