Wonder Woman: Frida Gustavsson mostra interesse per il ruolo

I DC Studios stanno lavorando al suo nuovo film su Wonder Woman, dato che l’universo DC vedrà prossimamente Diana Prince fare il suo ingresso nel gruppo dei supereroi di James Gunn. Il capitolo 1 della DCU, “Dei e Mostri”, è già in lavorazione, ma uno dei ruoli più importanti della serie sarà infatti quello dell’amata eroina amazzone, dato che molte attrici hanno espresso il desiderio di interpretarla.

Una persona che vorrebbe interpretare Wonder Woman nel DCU è Frida Gustavsson, la star di Vikings: Valhalla che ha recentemente mostrato il suo interesse per questo importante ruolo da supereroina. L’account @Diana_Prince41 ha infatti recentemente chiesto all’attrice svedese di mettere “mi piace” al seguente commento su Instagram: “Metti mi piace a questo commento se sei interessata a interpretare Wonder Woman”, cosa che l’attrice ha poi effettivamente fatto.

Sebbene la DC Studios non abbia rilasciato alcuna dichiarazione sul casting di Wonder Woman, l’attrice ha interpretato Freydís Eiríksdóttir in Vikings: Valhalla per tre stagioni. Il commento messo “mi piace” da Gustavsson ha rapidamente suscitato grande entusiasmo da parte del pubblico. Sebbene non sia necessariamente una conferma inequivocabile del suo interesse, quantomeno si può affermare che la possibilità desta il suo interesse.

Diana è stata interpretata l’ultima volta da Gal Gadot nella timeline dei film DCEU, che ha dato vita al personaggio nel 2016 in Batman v Superman: Dawn of Justice, prima di recitare nel film Wonder Woman nel 2017. Oltre a Wonder Woman 1984, Gadot ha anche avuto dei cameo in alcuni degli ultimi episodi della DCEU prima che la serie terminasse nel 2023.

Il film su Wonder Woman della DCU potrebbe non avere ancora un regista, ma ha ufficialmente una sceneggiatrice. Ana Nogueira, già autrice del film di prossima uscita Supergirl, è stata infatti ingaggiata per scrivere sia la sceneggiatura di un film live-action sui Teen Titans per la DC Studios che la sceneggiatura per il reboot su Diana Prince. Il regista verrà assunto una volta terminata la sceneggiatura, poiché la DC Studios non dà il via libera ai progetti finché non c’è una visione creativa definitiva per il progetto in questione. Ma dopo il successo di Superman del 2025, Wonder Woman è una delle grandi priorità per la DCU.