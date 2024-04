The Hedge Knight: il prequel di Game of Thrones trova i suoi protagonisti Dunk & Egg

Il cast di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight per il prossimo spin-off di Il trono di spade (Game of Thrones) comincia a prendere forma: sono stati infatti scelti gli attori per i due personaggi principali della storia.

Variety ha riportato che la coppia di personaggi principali della serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight – Ser Duncan l’Alto e il suo scudiero Egg – è stata ufficialmente scritturata. L’agenzia ha rivelato che Peter Claffey interpreterà Ser Duncan, mentre Dexter Sol Ansell vestirà i panni di Egg.

Claffey ha recitato nella serie televisiva Wreck ed è apparso negli show Harry Wild e Bad Sisters. Ansell, invece, è apparso in serie come Emmerdale e The Midwich Cuckoos, oltre che nel film prequel di Hunger Games dello scorso anno, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight è basato sulla novella Dunk and Egg di Martin. Il breve racconto è incentrato su Ser Duncan l’Alto (Dunk) e Aegon V Targaryen (Egg), ambientato cento anni prima degli eventi della serie principale. La serie dovrebbe avere una durata di sei episodi.

Cosa aspettarsi nella serie The Hedge Knight?

“Un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade, due improbabili eroi vagavano per Westeros… un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l’Alto, e il suo minuscolo scudiero, Egg“, recita la trama della serie. “Ambientato in un’epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora passato dalla memoria vivente, grandi destini, potenti nemici e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e incomparabili.“

Il prequel sarà scritto e prodotto esecutivamente da Martin e Ira Parker. Ulteriori produttori esecutivi sono Ryan Condal e Vince Gerardis. Altri potenziali spin-off di Game of Thrones sono in lavorazione alla HBO, tra cui una serie incentrata su Jon Snow con il ritorno di Kit Harington.