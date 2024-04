Knives Out 3: aggiornamenti sulla produzione e l’inizio delle riprese

Un nuovo report di World of Reel suggerisce che Knives Out 3 di Rian Johnson inizierà la produzione nel corso dell’anno.

World of Reel riporta che l’inizio delle riprese del film è previsto per novembre. Non si sa molto dell’imminente terzo capitolo della serie di film gialli, ma Daniel Craig dovrebbe riprendere il suo ruolo di detective privato Benoit Blanc.

Il sequel è valso allo sceneggiatore e regista Rian Johnson una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Al momento non è stato effettuato alcun casting per il terzo capitolo.

Daniel Craig torna per Knives Out 3

Knives Out 3 sarà diretto ancora una volta da Johnson, che sta attualmente ultimando la sceneggiatura del prossimo capitolo della serie di film gialli. Oltre a Johnson, anche la star di Non c’è tempo per morire Daniel Craig tornerà a vestire i panni del detective privato Benoit Blanc. Ulteriori dettagli sulla trama e sui nuovi personaggi non sono ancora stati resi noti.

“Sta venendo fuori“, ha detto Johnson in una precedente intervista dopo la fine dello sciopero della WGA. “Ovviamente non ho potuto lavorare durante lo sciopero, e ora che è finito, mi sto tuffando a tutta forza, e quindi sta venendo fuori. Ho la premessa, ho l’ambientazione, ho in testa il film. Si tratta solo di scriverlo“.