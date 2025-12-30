The Last of Us – Stagione 3: Danny Ramirez lascia la serie, cambio di attore per Manny

L’adattamento televisivo di The Last of Us realizzato da HBO vanta uno dei migliori cast della televisione, ma uno dei personaggi chiave avrà un aspetto leggermente diverso quando la serie tornerà sul canale via cavo per la sua terza stagione. Nexus Point News ha infatti rivelato che il ruolo di Manny, interpretato da Danny Ramirez, star di Captain America: Brave New World, sarà ricoperto da un altro attore nella terza stagione di The Last of Us.

Le selezioni per il cast della stagione sono già in corso e si prevede che un nuovo attore sarà scelto nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Il motivo dell’abbandono di Ramirez non è chiaro. Tuttavia, il sito ipotizza che “sebbene la sua apparizione in Avengers: Secret Wars non sia ancora confermata, i suoi impegni per il Marvel Cinematic Universe potrebbero aver creato un potenziale conflitto”.

Ramirez, infatti, interpreta Joaquin Torres nell’MCU e ora è il nuovo Falcon dopo che Sam Wilson ha preso il posto di Steve Rogers e John Walker come Capitan America. L’attore è anche confermato nel cast di Avengers: Doomsday, in uscita il prossimo dicembre. Per quanto riguarda il suo Manny, egli ha avuto un ruolo relativamente minore nella seconda stagione di The Last of Us, ma dovrebbe avere molto più spazio nella terza stagione. Data la scarsa presenza di Manny sullo schermo e il lungo intervallo tra una stagione e l’altra, il cambio di casting non dovrebbe avere un impatto eccessivo.

Cosa aspettarsi da The Last of Us – Stagione 3

La seconda stagione di The Last of Us si è rivelata prevedibilmente controversa. C’era sempre il rischio che gli spettatori abbandonassero la serie dopo la morte di Joel, e questo è ciò che è successo nel secondo dei sette episodi (l’audience del finale della seconda stagione ha registrato il 55% di spettatori in meno rispetto alla prima stagione). Anche altri cambiamenti rispetto al gioco hanno diviso l’opinione pubblica, tra cui quello che molti ritengono essere stato un indebolimento della natura violenta di Ellie.

La terza stagione è già stata confermata e sposterà l’attenzione su Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, prima che la storia si concluda presumibilmente con una quarta stagione. È discutibile se nel gioco ci sia materiale sufficiente per questo, ma HBO sembra intenzionata a distribuire i due giochi su quanti più episodi possibile.

