The Last of Us – Stagione 3: Neil Druckmann lascia la guida creativa della serie HBO

C’è un grande cambiamento creativo in atto nella serie The Last of Us della HBO, con l’inizio della produzione della terza stagione. Neil Druckmann, co-creatore e regista dei videogiochi Naughty Dog per Sony Playstation e molto coinvolto nelle prime due stagioni dell’adattamento televisivo, farà un passo indietro dal punto di vista creativo nella terza stagione, secondo quanto confermato da fonti a Deadline. Sempre secondo le fonti, Druckmann non scriverà né dirigerà alcun episodio della terza stagione. Continuerà però va ricoprire il ruolo di co-creatore e produttore esecutivo.

“Ho preso la difficile decisione di allontanarmi dal mio coinvolgimento creativo in The Last of Us su HBO. Con il lavoro sulla seconda stagione completato e prima che inizi qualsiasi lavoro significativo sulla terza stagione, ora è il momento giusto per me per concentrarmi completamente su Naughty Dog e sui suoi progetti futuri, tra cui la scrittura e la regia del nostro prossimo entusiasmante gioco, Intergalactic: The Heretic Prophet, insieme alle mie responsabilità di capo dello studio e responsabile creativo“, ha dichiarato Druckmann in un comunicato.

”La co-creazione dello show è stata un momento saliente della mia carriera. È stato un onore lavorare al fianco di Craig Mazin come produttore esecutivo, regista e sceneggiatore nelle ultime due stagioni. Sono profondamente grato per l’approccio attento e la dedizione che il talentuoso cast e la troupe hanno dimostrato nell’adattare The Last of Us Part I e nel continuare ad adattare The Last of Us Part II“. Ha concluso la sua dichiarazione dicendo che non vede l’ora che “HBO e PlayStation Productions continuino la storia di Ellie e Abby nella prossima stagione”.

Al momento non è chiaro quale impatto avrà sulla serie il mancato coinvolgimento di Druckmann nella terza stagione. Durante le prime due stagioni, egli ha lavorato al fianco dello showrunner Craig Mazin per garantire che la serie HBO conservasse il DNA dei videogiochi. È inoltre accreditato come sceneggiatore o co-sceneggiatore di cinque episodi e ne ha diretti due, tra cui il penultimo episodio della seconda stagione.

In una sua dichiarazione, Mazin ha detto: “È stato un sogno creativo lavorare con Neil e dare vita a un adattamento del suo brillante lavoro su HBO. Non avrei potuto chiedere un partner creativo più generoso. Da vero fan di Naughty Dog e del lavoro di Neil nei videogiochi, sono oltremodo entusiasta di giocare al suo prossimo gioco. Mentre lui si concentra su quello, io continuerò a lavorare con il nostro brillante cast e la nostra troupe per realizzare lo show che il nostro pubblico si aspetta“.

“Siamo molto grati a Neil e Halley Gross per averci affidato l’incredibile storia di The Last of Us Part II, e siamo altrettanto grati ai milioni di persone in tutto il mondo che ci seguono“, ha poi concluso. La terza stagione, come noto, dovrebbe continuare la storia dal sequel del gioco The Last of Us Parte II. La seconda stagione si è conclusa con un finale sospeso, lasciando intendere che Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, sarà al centro della prossima puntata. Finora, HBO non ha detto se la terza stagione sarà l’ultima.

Di cosa parla The Last of Us

Basato sul pluripremiato videogioco di Naughty Dog, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, interpretato da Pedro Pascal, un sopravvissuto incallito, viene assunto per far uscire clandestinamente Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

La seconda stagione riprende cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel ed Ellie sono coinvolti in un conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle. A loro, come protagonista della serie si aggiunge la Abby di Kaitlyn Dever, la quale ha un conto in sospeso con Joel. Proprio quest’ultima è stata indicata come personaggio principale della prossima stagione, sulla quale vige però ancora molta segretezza.