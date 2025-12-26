No Other Choice – Non c’è altra scelta, la spiegazione del finale: cosa succede a Man-su (e cosa dice questo della società)

Il finale di No Other Choice – Non c’è altra scelta è sorprendentemente felice, considerando tutti gli omicidi e il caos che lo precedono, ma è in linea con i temi centrali del film. No Other Choice – Non c’è altra scelta non è forse così raccapricciante come gli altri film di Park Chan-wook, ad esempio Oldboy, ma offre una visione altrettanto brutale della società moderna e della moralità.

Concentrandosi su un padre di famiglia che si ritrova a contemplare l’omicidio per il bene della stabilità finanziaria della sua famiglia, No Other Choice prende sempre più pieghe oscure man mano che i suoi piani si realizzano. Il risultato è un finale sorprendentemente felice per la famiglia principale, anche se lungo il percorso vengono uccise diverse persone innocenti.

Come Man-su riesce a farla franca

Man-su alla fine riesce a farla franca con le sue azioni omicide in No Other Choice – Non c’è altra scelta, portando a un finale inaspettatamente felice per il personaggio in questa commedia nera. Per gran parte della prima metà di No Other Choice – Non c’è altra scelta, Man-su è fortemente combattuto sul suo piano di uccidere gli altri potenziali candidati per un lavoro in un’azienda cartiera.

Sebbene tenti di uccidere Beom-mo, alla fine non riesce a portare a termine il suo piano. Invece, nella colluttazione che ne segue con Beom-mo e la moglie frustrata di Beom-mo, Lee A-ra, A-ra finisce per impossessarsi della pistola e uccide suo marito. Ciò deriva dalla sua frustrazione nei confronti di Beom-mo.

Nel bel mezzo di una relazione extraconiugale, A-ra è frustrata dal marito. Tuttavia, la caduta di Beom-mo in una grossolana inettitudine la porta a finirlo lei stessa, in contrasto con la lealtà di Mi-ri nei confronti di Man-su. Finisce per seppellire Beom-mo dopo aver tentato (senza riuscirci) di uccidere Man-su, coprendo il crimine e risparmiando Man-su dai sospetti.

Man-su porta poi a termine i suoi piani di uccidere Ko Si-jo e Choi Seon-chul, anche se è molto più riluttante nei confronti del primo che del secondo. La graduale spietatezza di Man-su è guidata dalla disperazione, un sentimento che alimenta anche il suo crescente (e errato) sospetto che sua moglie abbia una relazione e la sua lotta per rimanere sobrio.

Man-su cerca di non bere, e il film rivela che Lee Mi-ri lo ha quasi lasciato dopo che il suo precedente alcolismo lo ha portato a fare del male a suo figlio. Tuttavia, quando inganna Choi e diventa suo “amico”, Man-su è costretto a rompere quella promessa fatta a se stesso e a sua moglie, bevendo una birra prima di passare alla fase finale del suo piano.

Alla fine, le azioni spietate di Man-su sono descritte come un atto trionfante, in linea con la visione cupa del film sulla “vittoria” in un mondo moralmente corrotto. Egli dimostra di essere disposto a tutto pur di mantenere la sua famiglia, non solo diventando un assassino, ma anche sacrificando la propria stabilità e il proprio codice personale per raggiungere il suo obiettivo.

A-ra lo copre inavvertitamente con Beom-mo, nascondendo il ruolo di entrambi nella sua morte e aiutando inconsapevolmente a coprire la morte di Ko Si-jo sostenendo che si sono uccisi a vicenda. Anche la morte di Choi viene fatta passare per avvelenamento da alcol. Alla fine, grazie alla disperazione sua e degli altri, Man-su ha la meglio.

Perché Lee Mi-ri copre le azioni di Man-su

Lee è la moglie di Man-su, che si trova anch’essa a lottare con la situazione del marito. Anche se cerca di mantenere un atteggiamento coraggioso, il bisogno di lavorare e di limitare le passioni dei figli pesa chiaramente su di lei. Man mano che il film procede, lei diventa sempre più frustrata dal comportamento e dalla paranoia infondata di Man-su.

Tuttavia, le cose prendono una piega diversa dopo che lei capisce cosa ha fatto Man-su e scopre il corpo di Ko Si-jo sepolto sotto un albero nel loro giardino. Alla fine, anche lei si rifiuta di denunciare i crimini del marito alla polizia. È chiaro che ora vede suo marito in modo diverso, ma alla fine è complice nel suo insabbiamento.

Alla fine del film, Lee Mi-ri sembra persino condividere il pensiero di Man-su. Dopo aver finalmente assistito alla bellissima abilità musicale di sua figlia, Mi-ri sembra accettare il costo delle loro azioni se questo permette alla loro famiglia di trovare stabilità e felicità. In un certo senso, ha anche deciso che Man-su non aveva altra scelta.

Sebbene non abbia commesso i crimini, li ha accettati come realtà della situazione. Simile alla sua breve considerazione di una relazione riluttante per salvare suo figlio dall’arresto, Mi-ri è disposta a oltrepassare i limiti morali per la famiglia. Lei rappresenta le persone che possono essere tecnicamente innocenti, ma sono disposte ad accettare atti orribili per la sicurezza.

Perché No Other Choice ha un finale “felice”

No Other Choice ha uno dei finali “felici” più cupi del cinema recente, con un Man-su esultante e felicissimo per il lavoro che ha preso al defunto Choi. Alla fine, Man-su ha ottenuto tutto ciò che voleva. Tutto ciò che ha dovuto fare è stato sacrificare la sua moralità.

Al di là delle sue scelte omicide, Man-su è un uomo diverso alla fine del film.

Il suo rapporto con la moglie è diverso, anche se lui non capisce perché. In particolare, le azioni di Man-su lo lasciano solo in un’azienda cartaria altrimenti automatizzata, a festeggiare la sua vittoria in un sistema spietato. È molto diverso dall’uomo che all’inizio del film era disposto a mettere a rischio la sua carriera per i suoi colleghi.

Man-su trascorre la maggior parte di No Other Choice intrappolato tra due estremi. All’inizio è un uomo sinceramente buono, un manager di talento e un padre di famiglia devoto che perde il lavoro solo a causa di circostanze al di fuori del suo controllo. È coccolato da una società che sembra non avere posto per lui.

Il degrado morale del personaggio è rappresentato dal suo costante mal di denti, qualcosa che non può permettersi di curare nella sua situazione attuale. Continua a dargli fastidio per tutto il film, finché alla fine beve di nuovo e decide di strapparlo dalla testa con delle pinze. In seguito, Man-su abbraccia il lato più oscuro della sua ambizione.

Piuttosto che affrontare il problema o trovare un modo per risolverlo, Man-su sceglie il mezzo brutale ma efficace di occuparsene semplicemente. In seguito, il mal di denti scompare. Allo stesso modo, una volta accettato l’omicidio come opzione, è in grado di risolvere i problemi superficiali della sua vita e ritrovare la stabilità che desiderava.

No Other Choice – Non c’è altra scelta è una satira cupa sulla società. Al centro della storia c’è un uomo buono che lentamente si lascia diventare cattivo, passando da impulsi oscuri all’omicidio premeditato. Anche se le sue motivazioni possono essere comprensibili, No Other Choice non ha paura di mettere in evidenza l’oscurità sottostante di una società in cui lui potrebbe vincere.