Stranger Things: i Duffer parlano di Volume 2, misteri risolti e di uno spin-off “completamente diverso”

La fine di Stranger Things è sempre più vicina e, con l’uscita di Volume 2 della quinta stagione, i colpi di scena stanno raggiungendo il loro apice. Molti fan faticano ad accettare l’addio alla serie e, a quanto pare, Matt Duffer e Ross Duffer potrebbero avere in serbo qualcosa per chi non è pronto a lasciare l’universo di Hawkins.

In un’intervista concessa a ScreenRant, i creatori hanno parlato apertamente della stagione finale e delle domande rimaste in sospeso. Matt Duffer ha chiarito che l’obiettivo degli ultimi episodi è chiudere davvero ogni arco narrativo legato ai personaggi e alla mitologia del Sottosopra: la porta, questa volta, verrà chiusa del tutto. Allo stesso tempo, i Duffer hanno confermato che uno spin-off non ancora annunciato ufficialmente è in fase di sviluppo, ma sarà qualcosa di radicalmente diverso: una nuova storia, una nuova ambientazione e personaggi completamente inediti, pensati come un’entità autonoma rispetto alla serie madre.

Dal suo debutto nel 2016 su Netflix, Stranger Things è diventata un vero fenomeno globale, capace di espandersi oltre la televisione con eventi dal vivo in tutto il mondo e lo spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow a Broadway. Secondo le stime, il franchise ha generato oltre 1,4 miliardi di dollari per l’economia statunitense, confermandosi come uno dei brand più potenti dell’intrattenimento moderno.

Nel corso di Volume 1 della stagione 5, Holly Wheeler (interpretata da Nell Fisher) e Max Mayfield (Sadie Sink) sono rimaste intrappolate nella mente di Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower, in una dimensione mentale che Holly definisce Camazotz. La serie ha inoltre rivelato che il Sottosopra è una sorta di wormhole che collega Hawkins al mondo reale e a una dimensione planetaria chiamata The Abyss.

Con le reali intenzioni di Vecna ormai svelate, la posta in gioco è più alta che mai: il villain punta a fondere i mondi, e solo l’unione di tutti i personaggi potrà impedire che Hawkins venga definitivamente inghiottita dall’Abisso. È in questo contesto che emergono anche le voci su uno spin-off incentrato su Nancy Wheeler, interpretata da Natalia Dyer. Le parole di Matt Duffer, però, ridimensionano le aspettative: se lo spin-off vedrà la luce, non sarà una semplice continuazione, ma un’espansione laterale dell’universo narrativo.

Nel frattempo, i Duffer Brothers hanno firmato un nuovo accordo quadriennale con Paramount, e non è escluso che, una volta conclusa Stranger Things, si concedano una pausa prima di tornare — eventualmente — a esplorare questo mondo.

La stagione 5 di Stranger Things, Volume 1 e Volume 2, è ora disponibile in streaming su Netflix. L’episodio finale sarà disponibile dal 31 dicembre, segnando la conclusione definitiva di una delle serie più iconiche degli ultimi anni.