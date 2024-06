The Morning Show 4: Marion Cotillard nel cast della nuova stagione

Apple TV+ ha ufficialmente accolto l’attrice francese premio Oscar Marion Cotillard (La Vie en Rose, The Dark Knight Rises) nel cast di The Morning Show 4, l’annunciata quarta stagione e prossimo ciclo di episodio dell’acclamato dramma sul posto di lavoro del Morning show.

Chi interpreterà Marion Cotillard in The Morning Show 4?

Secondo Deadline, la Cotillard ha firmato per interpretare un ruolo chiave durante un importante arco narrativo della quarta stagione di The Morning Show. Il suo personaggio si chiama Celine Dumont, che viene descritta come “un’esperta operatrice proveniente da una famiglia europea di grande prestigio“.

Questa è la prima serie importante della Cotillard dopo una breve apparizione nella serie antologica Extrapolations del 2023. La vedremo poi nel prossimo film biografico Lee, con Kate Winslet nel ruolo di una fotoreporter che racconta la Seconda Guerra Mondiale.

The Morning Show è una serie drammatica e sincera che analizza il posto di lavoro moderno attraverso la lente delle persone che aiutano a svegliare l’America. La Cotillard si unirà ai protagonisti della serie, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Billy Crudup. La serie vede anche il ritorno delle star Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden.

La serie è creata e prodotta esecutivamente da Michael Ellenberg (The Leftovers), con Kerry Ehrin come sceneggiatore. I produttori esecutivi sono Witherspoon, Aniston, Ehrin, Mimi Leder, Kristin Hahn, Lauren Levy Neudstadter, Adam Milch ed Erica Lipez.