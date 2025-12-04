Marvel ha appena confermato quale serie Disney+ dell’MCU devi guardare prima di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday vedrà finalmente riuniti tutti gli eroi nella saga Multiverse, con una serie Marvel in particolare che avrà un ruolo fondamentale nel futuro dell’MCU. All’inizio del 2025, la Marvel ha rivelato 27 degli eroi che appariranno in Avengers: Doomsday, con alcune sorprese e assenze.

Marvel Studios ha poi confermato che questa era solo una parte del cast del prossimo film crossover, ma ciò nonostante ha dato adito a diverse teorie su come questi personaggi interagiranno tra loro e su quale potrebbe essere la trama. In particolare, l’inclusione di almeno quattro squadre distinte sembra avere un peso significativo.

Oltre agli Avengers, guidati da Sam Wilson nei panni di Capitan America, ci saranno anche i New Avengers (precedentemente Thunderbolts), i Fantastici Quattro e gli X-Men, il che rende ciascuno dei progetti che coinvolgono questi eroi degno di essere visto in vista dello scontro multiversale che introdurrà al mondo il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.

Loki sarà uno degli eroi in Avengers: Doomsday

Oltre a queste squadre di supereroi, ci sono anche una serie di personaggi che non rientrano in una categoria specifica o che non sono ancora stati associati a una squadra specifica. E il fatto che Sam Wilson stesse solo iniziando a formare la sua squadra di Avengers alla fine di Captain America: Brave New World significa che, a parte il suo compagno Falcon, la sua squadra potrebbe includere chiunque.

Tuttavia, in un recente evento Disney, sembra che siano state tracciate linee più chiare su chi farà parte di ciascuna squadra in Avengers: Doomsday. Nello specifico, questo evento sembra aver inserito Loki, ex cattivo e primo rivale che gli Avengers hanno affrontato come squadra nel 2012, nella nuova formazione di Sam.

Tom Hiddleston era già stato confermato per il ritorno in Avengers: Doomsday, ma considerando la timeline insolita e la storia del suo personaggio, Loki, non era chiaro dove si sarebbe inserito esattamente nella trama e quale versione del personaggio avremmo visto.

Devi guardare Loki per capire cosa è successo al personaggio di Tom Hiddleston

Il fatto è che, per i fan che hanno visto solo i film dell’MCU, l’ultima volta che Loki è apparso è stato in Avengers: Infinity War, quando il fratello di Thor, ormai pentito, ha dato la vita nel tentativo di salvare gli ultimi Asgardiani sopravvissuti dal Titano Pazzo, Thanos.

In questo momento straziante, Loki tenta di uccidere Thanos, ma viene rapidamente afferrato per il collo e strangolato in modo raccapricciante. In Avengers: Endgame, il pubblico ha avuto il grande piacere di vedere il ritorno di Hiddleston quando gli Avengers sono tornati alla battaglia di New York, dove Loki si ritrova in possesso della Gemma dello Spazio e sfugge alla cattura.

Questo momento è il punto definitivo in cui inizia la serie MCU, Loki. La serie ha debuttato nel 2021 e ha lanciato la saga del Multiverso in un modo che i precedenti capitoli del nuovo ciclo non avevano fatto. Vale a dire, ha finalmente introdotto il multiverso. Ma oltre a questo, la serie vede Loki diventare un uomo molto diverso nel corso di due stagioni.

Il Loki della serie viene spiegato come una variante, a causa della sua linea temporale alterata rispetto a quella precedentemente rappresentata, e come tale, è destinato a essere cancellato dall’esistenza. Ma questo Loki, non volendo arrendersi o cedere, va alla fine dei tempi, incontra Colui che rimane, una variante di Kang, e cambia il funzionamento del Multiverso a un livello fondamentale.

Poi, nella seconda stagione di Loki, il personaggio affronta le conseguenze delle sue azioni e di quelle di un’altra variante a cui si è affezionato, prima di elevare i suoi poteri a un livello completamente nuovo come Dio delle Storie.

Loki è ufficialmente il personaggio principale della saga del Multiverso

Alla fine delle due stagioni di Loki, il personaggio è passato dall’essere un cattivo alla disperata ricerca del potere a diventare il salvatore del multiverso, sacrificando la propria vita e la propria libertà per assumersi il peso di tutte le realtà e mantenere il flusso del tempo.

In questo modo, dà il via alla catena di eventi che si susseguono nel resto della saga del Multiverso, anche se molti degli altri film sembrano un po’ sconnessi e scollegati. La posizione di Loki, che tiene insieme il multiverso, lo rende il personaggio più importante in Avengers: Doomsday.

Di conseguenza, sembra altamente probabile che Doctor Doom cercherà di affrontare Loki, e Loki dovrà chiamare in aiuto i suoi alleati per mantenere intatti tutti gli universi. Questo potrebbe spiegare perché Loki è stato inserito negli Avengers di Sam Wilson nell’evento Disney in Italia.

Ma per comprendere appieno il peso della sua storia in Avengers: Doomsday, c’è solo una serie Disney+ Marvel che spicca come visione obbligatoria, ed è Loki. Fortunatamente, la serie è una delle migliori mai prodotte nell’MCU e vale assolutamente la pena dedicarle del tempo.