The Paper: il trailer della serie dagli autori di The Office

Dalla squadra creativa che ha dato vita a The Office, una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione, arriva THE PAPER, la nuova serie con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti che ne raccoglie l’eredità e la reinterpreta in una nuova, esilarante ambientazione. Il trailer italiano è ora disponibile in vista del debutto della serie, previsto per il 26 gennaio con tutti gli episodi subito disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Vincitrice di un Emmy® e capace di ottenere oltre 160 nomination nel corso delle sue nove stagioni, anche THE OFFICE, che ha segnato un’epoca e lanciato le carriere di attori come Steve Carell e John Krasinski diventando un vero e proprio cult globale, arriverà su Sky e NOW dal 17 gennaio con tutte le sue 9 stagioni, che saranno disponibili on demand e andranno anche in onda in modalità maratona su Sky Collection.

The Paper, già rinnovata per una seconda stagione, ne conserva lo spirito irriverente e il linguaggio mockumentary, introducendo nuovi personaggi e spostando lo sguardo sul mondo del giornalismo locale. Ambientata, infatti, in una redazione del Midwest sull’orlo della chiusura, quella del Toledo Truth Teller, The Paper racconta dinamiche tra colleghi che molti spettatori riconosceranno come familiari, esasperate però da un humor tagliente e surreale. Tra precarietà, idealismo e lotta quotidiana contro il clickbait, la serie mette in scena il tentativo disperato – e spesso disastroso – di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate.

Tra i protagonisti spicca Sabrina Impacciatore nel ruolo di Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che dopo essere stata retrocessa all’arrivo di un nuovo caporedattore, cerca in ogni modo di sabotarlo. La sua interpretazione, lodata in tutto il mondo per carisma e tempi comici, consolida il successo internazionale dell’attrice dopo la premiata esperienza in The White Lotus.

Protagonista con lei anche Domhnall Gleeson nei panni di Ned, il nuovo caporedattore del Truth Teller, con un entusiasmo contagioso per il buon vecchio giornalismo su carta. Potrebbe essere il leader ispiratore di cui il giornale ha bisogno… ma ha idea di cosa stia facendo?

Oscar Nuñez torna nel ruolo di Oscar Martinez, creando un ponte diretto con The Office. L’ex dipendente della Dunder Mifflin ha un nuovo lavoro come capo contabile del Truth Teller, ma per quanto ci provi, sembra proprio che non riesca a evitare le nuove stramberie dell’ufficio.

Il resto del cast introduce tantissimi nuovi personaggi con un arco narrativo indipendente, ma non mancano richiami ed easter eggs per gli appassionati della serie, rendendo l’esperienza ancora più divertente.

La trama di The Paper

In questa nuova serie mockumentary, i produttori esecutivi vincitori dell’Emmy® Greg Daniels e Michael Koman tornano nell’universo di The Office. Riprendendo la storia originale, la troupe che aveva documentato la vita nella sede della Dunder Mifflin di Scranton scopre un giornale locale del Midwest che sta per scomparire, mentre un nuovo direttore tenta di rilanciarlo affidandosi a reporter volontari. The Paper segue la quotidianità complessa e spesso grottesca di un gruppo di sognatori innamorati del giornalismo e dei loro colleghi poco competenti, mentre cercano di raccontare notizie accurate senza le risorse, la formazione o il supporto necessari per farlo davvero.