Mayor of Kingstown rinnovato per la quinta e ultima stagione

Sulla scia del sanguinoso finale della quarta stagione di Mayor of Kingstown, il crime drama di Paramount+ con Jeremy Renner è stato rinnovato per una quinta stagione. Sarà l’ultimo capitolo della serie, creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, e sarà composta da 8 episodi, in calo rispetto ai 10 delle stagioni 1-4, con il ritorno di Edie Falco, recentemente aggiunta al cast, al fianco di Renner.

Questa è la prima serie in corso di Sheridan a stabilire una data di fine dopo il cambio di regime alla Paramount+. Nei mesi successivi all’acquisizione da parte di Skydance della società madre dello streaming Paramount Global ad agosto, Paramount+ ha ordinato le nuove stagioni di Landman, Tulsa King e Lioness di Sheridan. (Ad agosto, la nuova responsabile dello streaming di Paramount, Cindy Holland, ha definito l’universo di Taylor Sheridan “un’ottima base” per Paramount+; a ottobre, la prolifica creatrice ha annunciato il passaggio a NBCUniversal nel 2029.)

Mayor of Kingstown ha avuto un solido successo su Paramount+. Ha anche migliorato costantemente la sua reputazione presso la critica, passando dal 33% su Rotten Tomatoes per la prima stagione al 100% per l’ultima quarta stagione, con il vincitore dell’Emmy Falco come nuovo protagonista al fianco del candidato all’Oscar Renner.

Tuttavia, gli ascolti di Mayor of Kingstown non sono stati al livello di altri drama di Sheridan, soprattutto di recente. La quarta stagione di Mayor of Kingstown si è sovrapposta alle nuove stagioni di Landman (seconda stagione) e Tulsa King (terza stagione) in uscita su Paramount+. Sia Landman che Tulsa King sono entrate nella Top 10 settimanale di Nielsen per gli originali in streaming, con Landman che si è fatta notare anche come una delle prime 3 serie nella classifica generale di Nielsen.

Nel frattempo, Mayor of Kingstown, che – come la maggior parte delle serie di Sheridan – è costosa da realizzare, non è entrata nella Top 10 degli originali di Nielsen, nonostante la sua quarta stagione ci sia riuscita con le puntate precedenti.

Tuttavia, si tratta di una serie legacy di Paramount+ che fa parte dell’universo di Taylor Sheridan, il che ha portato alla decisione di realizzare un’ultima stagione, con un ordine di sei episodi che, a quanto pare, è stato discusso prima che le due parti si accordassero su otto puntate.

Nella quarta stagione di Mayor of Kingstown, il controllo di Mike (Renner) su Kingstown è minacciato da nuovi attori che competono per colmare il vuoto di potere lasciato dai russi, costringendolo ad affrontare la conseguente guerra tra bande e impedire loro di inghiottire la città. Nel frattempo, con coloro che ama in pericolo più che mai, Mike deve vedersela con un nuovo e testardo Warden (Falco) per proteggere i suoi cari, mentre è alle prese con i demoni del suo passato.

La stagione si è conclusa con la guerra tra bande a Kingstown che ha raggiunto un violento culmine nel finale. Sheridan e Dillon avranno ora altri otto episodi per analizzare le conseguenze e raccontare il resto della storia, che Dillon aveva precedentemente dichiarato di essere pronto a portare avanti per sette stagioni.

“[Sheridan] ha un finale per la settima stagione. Che si spinga fino a quel punto o che sia lì che arriveremo [chissà], ma ha un finale, e tutti lo sanno”, ha detto Dillon in un’intervista a Screen Rant l’anno scorso. “Il nostro obiettivo è arrivare alla settima stagione, perché è il massimo che possiamo fare, perché è lì che ha sempre avuto successo. 15 anni fa, ce l’aveva. 15 anni fa, ‘Allora, ecco come inizia, Mitch verrà ucciso nelle prime 10 pagine, e nella settima stagione, episodio 10, ecco dove sarà Mike'”.

Mitch, interpretato da Kyle Chandler, era il fratello maggiore di Mike (Renner), notoriamente ucciso a colpi di arma da fuoco nell’episodio di apertura della serie.

Oltre a Renner e Falco, l’ultima stagione vede protagonisti Lennie James, Laura Benanti, Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley e Nishi Munshi.