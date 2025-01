The Pitt: il nuovo medical drama di MAX ha ottenuto un enorme successo di critica e pubblico

Noah Wyle sarà sempre conosciuto per il suo ruolo di John Carter in ER, il medical drama andato in onda dal 1994 al 2009 e attualmente in streaming sia su Max che su Hulu, ma ora è tornato a recitare in una nuova serie che sta sbancando le classifiche di streaming. Wyle interpreta il dottor Michael Robinavitch in The Pitt, l’ultimo medical drama originale di Max che ha debuttato con recensioni entusiastiche del 92% da parte della critica e del 91% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes. La serie segue la vita quotidiana degli operatori sanitari di un ospedale di Pittsburgh che lottano per bilanciare la loro vita personale e professionale. Al suo debutto,The Pitt ha conquistato rapidamente il primo posto nella classifica delle 10 serie televisive più seguite di Max e, secondo TheWrap, lo show è tra le prime cinque serie più seguite nella storia della piattaforma.

Oltre a Noah Wyle, The Pitt è interpretato anche da Tracey Ifeachor nel ruolo della dottoressa Collins, Patrick Ball nel ruolo del dottor Frank Langdon e Katherine LaNasa nel ruolo di Dana Evans. R. Scott Gemmill ha scritto e creato The Pitt, mentre Valerie Chu, Elyssa Gershman, Joe Sachs e la star principale Wyle hanno ricevuto crediti di scrittura per il loro lavoro nello show. Gemmill ha già lavorato con Wyle come sceneggiatore di 33 episodi di ER e ha lavorato anche in altri famosi procedurali come Hawaii Five-0 e NCIS: Los Angeles. È famoso anche per il suo lavoro su JAG, la serie drammatica poliziesca/giudiziaria del 1995 con David Elliot James e Catherine Bell. Prima di recitare in The Pitt, Wyle ha recitato anche nel ruolo principale di Daniel Calder in The Red Line, la serie drammatica poliziesca andata in onda per una stagione nel 2019.