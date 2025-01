Star Wars: Skeleton Crew, i co-creatori spiegano perché non finisce con un cliffhanger

Il viaggio inaugurale di Star Wars: Skeleton Crew è giunto al termine: i principali punti della trama della serie si sono conclusi con l’ottavo e ultimo episodio, “The Real Good Guys”, questa settimana. In una serie in cui ogni episodio sembra finire con un cliffhanger, i creatori dello show volevano che la stagione raccontasse una storia completa. I co-creatori della serie Jon Watts e Christopher Ford ne hanno parlato in un’intervista conclusiva con di Collider.

Mentre il finale della Stagione 1 ha lasciato alcuni fili sciolti che la serie potrebbe riprendere in una puntata futura, Ford ha spiegato che la serie non è stata necessariamente progettata per terminare con una nota aperta, dicendo:

“Volevamo che avesse un finale e non fosse solo un altro cliffhanger, perché sapevamo che stavamo prendendo in giro la gente con tanti cliffhanger. Ci siamo ispirati a quei vecchi serial sui pirati, o anche a Flash Gordon, e ci siamo detti: “No, davvero, finiremo con un momento ‘Cosa?!’”. Ma sì, volevamo che i bambini tornassero a casa e che questa storia avesse un inizio, una parte centrale e una fine. Ma poi, se sei un super fan della galassia di Star Wars, hai tutte queste domande: “Cosa succede con tutti questi soldi? Cosa succede a Jod?”.

Naturalmente, questo non preclude la possibilità di realizzare una seconda stagione di Skeleton Crew, per la quale i co-creatori hanno suggerito di avere delle idee, qualora ottenessero il via libera per realizzarne altre.

Come finisce Star Wars: Skeleton Crew?

Skeleton Crew, che si svolge nel periodo post-imperiale de I Mandaloriani, è incentrato su quattro adolescenti del placido pianeta suburbano di At Attin, fuggiti inavvertitamente dal loro mondo natale a bordo di una nave pirata sepolta da tempo, solo per rendersi conto che non c’era modo di ritrovare la strada di casa. Si alleano con Jod Na Nawood (Jude Law), un pirata e furfante con un passato misterioso e il controllo della Forza. Tuttavia, si è rivelato meno interessato a riportare i ragazzi a casa che a saccheggiare At Attin, che si è rivelato essere un mondo della Vecchia Repubblica da tempo perduto che ospitava una fortuna in valuta.

Jod ha disattivato il Supervisore (Stephen Fry), l’enorme cervello di droide che controllava il pianeta, lasciando il mondo automatizzato indifeso contro le depredazioni del suo equipaggio. Tuttavia, i ragazzi unirono le forze con i loro genitori e inviarono un segnale alla Nuova Repubblica, che sconfisse Jod e le sue forze. La serie si conclude con il destino finale di Jod che non è stato rivelato e con quello che potrebbe diventare At Attin ora che la galassia è a conoscenza della sua esistenza. Star Wars: Skeleton Crew è ora disponibile in streaming per intero su Disney+.