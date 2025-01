Silo – stagione 2, la spiegazione del finale e dei flashback: ecco come tutto si collega!

Il finale di Silo – stagione 2 risolve molte trame di fondo, ma solleva anche molte nuove domande e misteri grazie a un intrigante flashback. Dopo aver lottato per ritrovare la strada di casa e aver affrontato una sfida dopo l’altra, Juliette trova finalmente una svolta nel finale di Silo – stagione 2. Non solo riesce a mettere insieme la sua tuta di fortuna da pompiere, ma salva anche gli abitanti del suo silo tornando un attimo prima che escano.

Tuttavia, prima di concludere la serie con una nota positiva, la seconda stagione di Silo lascia gli spettatori senza sapere quale sarà il destino di Juliette e Bernard dopo che i due finiscono intrappolati nella camera di compensazione del Silo 18. Lo show accenna anche a un significativo cambiamento nella gerarchia del Silo 18, mostrando che l’Algoritmo sceglie Camille per un ruolo misterioso. Prima che inizino i titoli di coda, la stagione 2 dello show fantascientifico di Apple TV+ presenta anche un avvincente flashback che apre la strada alla storia delle origini dell’ambientazione post-apocalittica centrale nella stagione 3 di Silo.

La spiegazione del flashback nel finale della stagione 2 di Silo: Chi sono Helen e il deputato?

Nella seconda stagione di Silo, Bernard rivela che i silos sono stati costruiti 352 anni fa. Ciò suggerisce che sono passati più di tre secoli da quando l’evento apocalittico ha costretto molti sopravvissuti umani a trovare rifugio nelle strutture sotterranee in questione. Per questo motivo, è lecito supporre che il flashback finale della seconda stagione di Silo, con l’incontro tra Helen e il deputato, si svolga oltre 300 anni prima degli eventi attuali della serie.

Mentre Helen si rivela essere una giornalista del Washington Post, che vuole saperne di più sul piano d’azione degli Stati Uniti dopo un presunto attacco da parte dell’Iran, il deputato (Donald Keene dai libri) si presenta come una persona che serve il popolo della Georgia XV. Inizialmente l’Onorevole crede di avere un appuntamento con Helen, ma la giornalista rende presto note le sue intenzioni chiedendogli il suo punto di vista sull’attacco con la “bomba sporca”. Il deputato sembra sapere qualcosa che lei non sa, ma sceglie di tacere e alla fine se ne va.

Sebbene la conversazione dei due personaggi del Silo non riveli cosa sia successo al mondo e perché siano stati costruiti i silo, molti dettagli sottili del flashback potrebbero servire come indizi cruciali. Ad esempio, prima che il deputato entri in un pub per incontrare Helen, una guardia gli controlla i livelli di radiazioni, lasciando intendere che gli Stati Uniti stanno affrontando una minaccia radiologica. Ha anche un opuscolo in mano con una tuta Hazmat e le parole “The New Normal” stampate sopra, suggerendo che è direttamente coinvolto nell’evento radiologico o che sta aiutando gli Stati Uniti a compiere una rappresaglia contro una nazione ostile.

Cos’è la “bomba sporca” di cui parlano Helen e il deputato

I dispositivi di dispersione radiologica, utilizzati per rilasciare deliberatamente materiale radioattivo per danneggiare le persone, sono definiti “bombe sporche”. Il fatto che Helen si chieda se l’evento “bomba sporca” sia mai accaduto suggerisce che, a parte i funzionari governativi come il deputato, la maggior parte delle persone non sa nulla della verità. Questo è simile a come funzionano le cose nei silos, dove i cittadini si aspettano semplicemente di seguire le regole senza mettere in discussione nulla.

Sebbene la guerra radiologica possa spiegare cosa sia successo al mondo prima che gli esseri umani si proteggessero con i silos, la conversazione di Helen con il deputato suggerisce che c’è qualcosa di più di quello che sembra. Entrambe le stagioni di Silo hanno stabilito che il mondo esterno non è sicuro per gli esseri umani, il che sembra confermare che i disastri radiologici causati dall’uomo hanno trasformato il mondo in una terra desolata. Tuttavia, è difficile non chiedersi se questo sia il quadro completo.

La spiegazione e il significato del distributore di caramelle Pez Duck

Dopo aver appreso le intenzioni di Helen, il deputato decide di andarsene. Tuttavia, prima di uscire, le lascia un distributore di caramelle Duck Pez, sostenendo di averlo comprato d’impulso in un negozio di souvenir. Poiché Helen ha studiato giornalismo all’Università dell’Oregon, dove la mascotte è “The Oregon Duck”, il regalo dell’Onorevole è un sottile cenno al suo passato. È un gesto dolce da parte di lui, ma ha un significato molto più importante per la storia generale dello show.

Nella stagione 1 di Silo, George Wilkins ha regalato lo stesso dispenser Pez a Juliette con un messaggio che descriveva ciò che aveva trovato nei livelli inferiori di Silo 18. Questo potrebbe significare che Helen era uno dei custodi della fiamma. Questo potrebbe significare che Helen era una delle antenate di Wilkins nel Silo 18 e che ha tramandato il dispenser come simbolo di ribellione all’autorità del silo. Potrebbe essere stata tra i primi Flamekeeper del Silo 18 che hanno messo in discussione il mondo in cui vivevano, proprio come lei mette in discussione il deputato nel flashback.

La procedura di salvaguardia spiegata: Come si può fermare

Nel finale dell’episodio 9 della seconda stagione di Silo, Lukas trova il tunnel sotto il Silo 18 dopo averlo letto nella lettera di Salvador Quinn. Non appena arriva all’ingresso del tunnel, una voce simile a quella di un’intelligenza artificiale, soprannominata “L’algoritmo” nei sottotitoli di Silo – stagione 2, lo avverte che, se rivelerà a qualcuno ciò che sta per apprendere, verrà attuato il dispositivo di salvaguardia. Nel finale, Solo ricorda improvvisamente la procedura di Salvaguardia prima che Juliette se ne vada, affermando che essa prevede il rilascio di veleno in un silo attraverso un tubo collegato a una fonte esterna.

Le dice anche che la procedura può essere interrotta bloccando il tubo prima che rilasci il veleno. Poiché Solo conferma che il tubo di salvaguardia si trova al livello 14 del suo silo, dovrebbe trovarsi nella stessa posizione nel silo 18. Nella terza stagione di Silo , Juliette cercherà probabilmente di trovare il tubo di salvaguardia e tenterà di bloccarlo prima che uccida gli abitanti del Silo 18.

Cosa dice Lukas a Bernard nel finale di Silo – stagione 2 (e perché fa decidere a Bernard di uscire)

Sebbene il finale di Silo – stagione 2 non riveli esplicitamente ciò che Lukas dice a Bernard, la lettera di Salvador Quinn fornisce alcune risposte. La lettera menziona che “il gioco è truccato” e implica che, anche se tutti i silo credono di essere i “prescelti”, nessun silo è al sicuro. I dettagli della lettera e della procedura di salvaguardia suggeriscono che l’algoritmo può distruggere qualsiasi silo in qualsiasi momento. Mentre i sopravvissuti e le figure di spicco dei silo sono sempre stati portati a credere di essere stati scelti per sostenere l’umanità, i fondatori non si sono mai preoccupati di loro.

Ecco le righe che Lukas decodifica dalla lettera di Salvador Quinn nella stagione 2 di Silo :

Se siete arrivati fin qui sapete già che il gioco è truccato.

Pensiamo di essere i prescelti, ma siamo solo uno dei tanti.

I fondatori non hanno costruito un solo silo.

Ne hanno costruiti cinquanta.

E hanno creato la salvaguardia…

Se non mi credete, andate in fondo al silo.

Trovate il tunnel! Lì avrete la conferma”.

Lukas viene a sapere che i fondatori non ci penserebbero due volte prima di terminare un intero silo usando la procedura di salvaguardia e sembra che lo dica a Bernard. Questo fa sì che Bernard metta in dubbio la sua conformità al sistema e alle regole che governano le sue azioni. Come Salvador Quinn e il giudice Meadows, Bernard perde il senso del suo ruolo di leader del Silo 18 quando capisce la verità e decide di uscire per poter vivere qualche momento di libertà dal sistema corrotto che ha promosso per tutto questo tempo.

Cosa succede a Juliette e Bernard nella camera d’equilibrio del Silo 18

Prima che Bernard possa uscire, Juliette (Rebecca Ferguson) entra nel Silo 18 e gli dà la speranza di poter ancora salvare la città sotterranea. Gli parla di come il Safeguard possa essere potenzialmente fermato, ma prima che i due personaggi possano finalmente vedersi negli occhi, si ritrovano all’interno della camera di compensazione del Silo 18. La camera di decontaminazione del Silo 18 non è ancora in funzione. Le fiamme di decontaminazione della camera di equilibrio inghiottono l’intera camera mentre Bernard e Juliette si calano per salvarsi. Il finale della stagione 2 diSilo non rivela il loro destino, ma poiché Juliette è il personaggio principale della serie, sopravviverà.

Nel finale di Silo – stagione 2, Juliette ha utilizzato una tuta da pompiere di fortuna proveniente da Silo 17, che potrebbe salvarla dall’incendio nella camera di equilibrio. Potrebbe anche salvare Bernard, visto il modo in cui sembra redimersi verso la fine.

Nei libri originali di Silo di Hugh Howey, Bernard tenta intenzionalmente di bruciarsi nella camera di equilibrio dopo aver scoperto la verità sulle motivazioni dei fondatori. Juliette crede che sia Lukas e cerca di salvarlo con una coperta di fuoco. Tuttavia, Bernard alla fine muore nella camera di equilibrio, mentre Juliette riporta gravi ustioni. La serie sembra andare in una direzione diversa, accennando a un potenziale team-up tra Bernard e Juliette nella terza stagione di Silo.

Perché l’algoritmo manda Robert e suo figlio fuori dalla camera blindata

Robert Sims si reca nel caveau di Silo 18 con sua moglie e suo figlio dopo che Lukas glielo ha chiesto. Con sua grande sorpresa, l’Algoritmo nel caveau chiede a lui e a suo figlio di andarsene e ordina solo a sua moglie, Camille, di restare. Questo suggerisce che l’Algoritmo ha tenuto d’occhio tutti i fili che Camille ha tirato da dietro le quinte per ottenere più potere politico nel silo. Riconosce che la fame di potere di Camille la renderebbe una grande figura di spicco nel sistema oppressivo del silo.

Il fatto che l’algoritmo sia in grado di valutare le motivazioni di Camille e di riconoscere il suo potenziale di leader suggerisce che si tratta di un’IA complessa o che è guidata da forze umane. Quest’ultima ipotesi avrebbe senso dal momento che ci sono 51 silos, uno dei quali è potenzialmente gestito da coloro che monitorano e controllano tutti gli altri silos.

Anche se Bernard finisce per essere vivo nella stagione 3 di Silo dopo l’incidente della camera d’equilibrio nel finale della stagione 2, non sosterrà la visione dei fondatori dopo aver appreso la verità. L’Algoritmo lo capisce, e questo spiega perché sceglie Camille come nuovo leader. A differenza di Robert, Camille sa come manipolare le situazioni a proprio vantaggio, il che la aiuterebbe a mantenere il controllo e l’ordine nel silo. Tuttavia, dopo il ritorno di Juliette nella terza stagione del Silo, Camille potrebbe trovarsi di fronte a una forte concorrenza, poiché la maggior parte dei cittadini vorrebbe Juliette come nuovo leader.

La spiegazione del vero piano del Meccanico e il sacrificio del dottor Pete Nichols

Knox si rende conto che Walker è l’informatore di Bernard nell’episodio 9 della seconda stagione di Silo. Tuttavia, invece di affrontarla, le fa visita nella sua officina e sostiene che il Meccanico sta progettando di usare la polvere da sparo rimasta per pianificare un attacco. Bernard osserva i due attraverso una telecamera a circuito chiuso nell’officina di Walker, credendo di sapere cosa sta facendo il Meccanico e cadendo nella trappola di Knox. Non si rende conto che Walker e Knox usano segretamente i gesti delle mani per comunicare tra loro.

Come conferma il finale della seconda stagione di Silo, Knox e i suoi hanno piazzato delle bombe finte nella stanza del generatore per organizzare una manovra contro Bernard. Sapevano che Bernard avrebbe mandato tutti gli incursori a fermare l’attacco alla sala del generatore, il che avrebbe dato loro l’opportunità di intrappolare tutti gli incursori nei livelli inferiori. Bernard e gli incursori cadono nel complotto dei Meccanici, credendo di eludere una grave minaccia. Tuttavia, viene presto rivelato che il Meccanico aveva pianificato di usare la polvere da sparo per far saltare le scale di un intero livello e impedire ai predoni di risalire.

Il piano dei Meccanici quasi fallisce quando il timer della loro bomba si stacca, impedendo loro di far saltare le scale. Tuttavia, il padre di Juliette, il dottor Pete Nichols, interviene e fa esplodere manualmente la bomba collegandone i circuiti. Il piano dei meccanici ha così successo, ma il dottor Nichols sacrifica la sua vita prima di poter rivedere sua figlia.

Perché gli abitanti del Silo 17 non sono morti dopo essere usciti?

Solo sostiene che suo padre abbia preso provvedimenti per rendere sicuro l’esterno prima che gli abitanti del Silo 17 uscissero. Dice anche che inizialmente gli abitanti del Silo 17 stavano bene quando sono usciti, prima che una folata di “polvere” li uccidesse. Sebbene la serie non abbia ancora rivelato come la polvere all’esterno abbia ucciso le persone, l’affermazione di Solo suggerisce che anche il mondo esterno non è quello che sembra. La gente è portata a credere che l’aria sia tossica, ma, secondo il ricordo di Solo, la “polvere” che ha ucciso le persone potrebbe essere più di un semplice pericolo naturale: potrebbe essere un elemento controllato.

Come il finale di Silo – stagione 2 ci prepara alla stagione 3

Sebbene Silo di Apple TV+ abbia introdotto molti cambiamenti importanti nei libri nelle sue prime due stagioni, rimane fedele all’essenza della storia originale di Hugh Howey. Il finale della seconda stagione diSilo è più o meno in linea con l’arco finale del primo libro, Wool, della trilogia originale di Silo. Ciò suggerisce che con le stagioni 3 e 4 confermate, lo show di Apple TV+ coprirà i due libri successivi: Shift e Dust. Hugh Howey ha pianificato una nuova trilogia di libri di Silo , che si concentrerà su Silo 40. Il secondo libro, Shift, si concentra principalmente su Silo.

Il secondo libro, Shift, è principalmente uno spin-off/prequel, che ripercorre le origini e lo scopo dei silos. Il finale della seconda stagione di Silo offre un assaggio della sua storia grazie alla presenza di personaggi come il deputato Donald Keene e Helen nel flashback finale. Questo apre la strada alla terza stagione, che presenterà una nuova serie di personaggi e storie che esploreranno la storia dei silo, mentre la linea temporale attuale dello show si concentrerà sui nuovi conflitti politici all’interno del silo 18.