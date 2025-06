La stagione 8 di The Rookie è ufficialmente in produzione con una nuova immagine dal dietro le quinte

L’attore Deric Augustine, che interpreta Miles Penn nella serie poliziesca della ABC The Rookie, ha pubblicato un’immagine dal dietro le quinte che conferma che la stagione 8 è ufficialmente in produzione. Augustine è entrato a far parte del cast di The Rookie nella stagione 7, quando il suo personaggio Miles è stato addestrato dal personaggio fisso della serie Tim Bradford. Nonostante Miles abbia avuto un inizio difficile sia con Tim che con la sua fidanzata Lucy Chen, alla fine riesce a guadagnarsi il rispetto di entrambi. Con il rinnovo della stagione 8 di The Rookie, Miles è pronto a tornare, e Augustine ha rivelato che la stagione è ora in produzione.

Sul suo account X, Augustine ha pubblicato un’immagine senza didascalia che mostra la sceneggiatura della stagione 8, episodio 1, di The Rookie, completa di un pennarello evidenziatore, indicando che la stagione è ora ufficialmente entrata in produzione. Il titolo dell’episodio deve ancora essere confermato e sulla pagina del copione è indicato come “TBD”, mentre l’immagine si interrompe prima che venga rivelato il nome dello sceneggiatore.

Powered by

Cosa significa questo per la stagione 8 di The Rookie

L’episodio finale della settima stagione di The Rookie è andato in onda il 13 maggio e l’ottava stagione è già entrata in pre-produzione, il che suggerisce che lo showrunner Alexi Hawley abbia un piano molto preciso su dove vuole portare la stagione. Con oltre 100 episodi andati in onda, The Rookie è uno dei programmi più importanti e di successo della televisione, ma potrebbe essere necessario un periodo di evoluzione o di reinvenzione per mantenere l’interesse e il coinvolgimento del pubblico. Il fatto che la sceneggiatura della premiere stia già circolando tra il cast suggerisce che diverse sceneggiature siano già state scritte e che le riprese della nuova stagione potrebbero iniziare molto presto.

Le serie televisive hanno spesso calendari di riprese molto intensi e, dato che le stagioni terminano solitamente a maggio e quelle nuove iniziano a settembre, c’è un periodo di pochi mesi per girare più episodi. Secondo Deadline, l’ottava stagione di The Rookie dovrebbe avere 18 episodi e, di conseguenza, le riprese inizieranno probabilmente a breve, con il primo episodio già confermato come già scritto.