Prison Break: il pilot del reboot aggiunge le star di Justified e The Americans

I piani di Hulu per il reboot di Prison Break continuano ad ampliarsi, con l’aggiunta al cast del pilot di una star di Justified e The Americans. Annunciato per la prima volta nel novembre 2023, il reboot del popolare thriller poliziesco degli anni 2000 ha iniziato a prendere forma a marzo, quando Emily Browning (American Gods), Lukas Cage (The White Lotus) e Drake Rodger (The Winchesters) sono stati annunciati come membri del cast fisso. Da allora, il cast del reboot di Prison Break si è ampliato per includere Clayton Cardenas e JR Bourne, ex membri del cast di Mayans M.C., oltre a Georgie Flores (Kappa Kappa Die) e Myles Bullock (Runaways).

Secondo Variety, la star di Justified, Margo Martindale, è stata scelta per partecipare al pilot nel ruolo di Jessica Strand, “la direttrice di una delle prigioni più pericolose d’America”. Altre aggiunte al cast includono un’altra star di Mayans M.C., Ray McKinnon, nel ruolo del detective privato Joe Dahl. Allo stesso tempo, Donal Logue (Sons of Anarchy) interpreterà un padre in lutto per la perdita della sua famiglia. Inoltre, Lili Taylor (Manhunt) interpreterà Carole Mullen, una madre determinata a scoprire la verità.

Cosa significano questi nuovi membri del cast per il reboot di Prison Break

Scritto e prodotto dal co-creatore di Mayans M.C. Elgin James, è ormai chiaro che il reboot di Prison Break vedrà la partecipazione di diversi volti con cui lo showrunner ha già lavorato in passato. Tuttavia, l’aggiunta di Martindale è destinata ad aggiungere un tocco di prestigio alla serie, essendo un attore tre volte vincitore di un Emmy Award con una lunga storia di lavori nel genere poliziesco. Oltre alle sue interpretazioni pluripremiate in Justified e The Americans, i fan potrebbero anche riconoscerla come Camilla Figg, la supervisore dei registri della polizia di Miami che ha spesso aiutato il killer protagonista interpretato da Michael C. Hall in Dexter.

Martindale, che interpreterà il ruolo del nuovo direttore del carcere, seguirà le orme di Henry Pope, interpretato da Stacy Keach nella serie originale Prison Break. Martindale, una figura affidabile la cui fiducia in Michael Scofield, interpretato da Wentworth Miller, è stata determinante per aiutarlo a realizzare il suo elaborato piano di fuga nella prima stagione, sarà interessante vedere se anche lei si ritroverà ingannata e consentirà un’altra fuga elaborata nel reboot.