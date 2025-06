One Chicago: tutti i protagonisti del franchise seriale torneranno nella prossima stagione grazie alla firma di nuovi contratti

Tutti i protagonisti di One Chicago torneranno nelle prossime stagioni grazie ai nuovi contratti firmati dai loro interpreti. Il 6 maggio, la NBC ha rinnovato Chicago Med per l’undicesima stagione, Chicago Fire per la quattordicesima stagione e Chicago P.D. per la tredicesima stagione. Tutti e tre gli show hanno continuato a ottenere buoni risultati sulla NBC e su Peacock durante la stagione televisiva 2024-2025. A gennaio, Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D. hanno anche avuto il primo One Chicago crossover event dalla pandemia di Covid-19 del 2019.

Secondo Deadline, tutte e tre le serie One Chicago vedranno il ritorno dei loro protagonisti in autunno. Tra questi figurano Taylor Kinney, Miranda Rae Mayo e Dermot Mulroney di Chicago Fire, Jason Beghe di Chicago P.D. e S. Epatha Merkerson e Oliver Platt di Chicago Med. Sebbene alcuni dei protagonisti avessero contratti a lungo termine scaduti di recente e altri, come Mulroney, avessero un contratto di un anno, tutti sono ora pronti a continuare ufficialmente nelle rispettive serie. Secondo quanto riferito, le prossime stagioni di ogni serie saranno composte da 21 episodi.

Cosa significa questo per One Chicago

Da Kelly Severide (Kinney) al dottor Daniel Charles (Platt), i migliori personaggi di One Chicago sono uno dei motivi principali per cui la popolarità del franchise televisivo continua ad essere forte. Considerando quanto i fan siano affezionati a questi personaggi, sarebbe stato deludente per alcuni o per tutti i protagonisti non vederli nelle prossime stagioni. Grazie ai nuovi contratti firmati, non c’è motivo di preoccuparsi, poiché i personaggi più amati dai fan e di lunga data continueranno a essere i volti delle rispettive serie.

Tutte e tre le serie potranno trarre vantaggio dal proseguimento delle trame irrisolte alla fine delle ultime stagioni, invece di dover ricominciare da capo con un nuovo cast. Anche se in una serie procedurale, specialmente in una che va avanti da tanto tempo come quelle di One Chicago, è inevitabile che parte del cast cambi, è importante che ci sia anche una certa coerenza. Le possibilità che si verifichi un altro crossover di One Chicago sono anche più probabili dato il ritorno dei personaggi fissi di ogni serie, tutti con una forte storia alle spalle e ora un futuro solido con il franchise.