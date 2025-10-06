HomeSerie TvNews

Prime Video svela trailer di The Traitors Italia, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi

Prime Video svela il trailer e il poster ufficiali di The Traitors Italia, il nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi. Lo show in sei episodi arriverà in esclusiva su Prime Video dal 30 ottobre con i primi quattro episodi e dal 6 novembre con gli ultimi due

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Traitors Italia

Prime Video ha svelato oggi il trailer di The Traitors Italia, il nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma il 30 ottobre con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due disponibili dal 6 novembre 2025.

Il cast e il format di The Traitors Italia

Nel cast figurano Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada.

Prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios, in collaborazione con la Trentino Film Commission, The Traitors Italia porta nel nostro Paese il format che ha conquistato pubblico e critica internazionali, vincendo BAFTA ed Emmy Awards per la sua capacità di unire tensione, strategia e colpi di scena.

Un reality psicologico tra alleanze e tradimenti

Ambientato in una maestosa magione immersa nel paesaggio trentino, il reality mescola strategia, gioco di squadra e manipolazione psicologica. Un gruppo di concorrenti famosi è chiamato a completare missioni e accumulare un montepremi in denaro, ma tra loro si nascondono dei “traditori”, pronti a ingannare i compagni per vincere tutto.

I “leali”, ignari della vera identità dei traditori, devono collaborare per scoprirli e eliminarli, ma ogni errore può costare caro. La tensione cresce episodio dopo episodio: se almeno un traditore riuscirà a non essere smascherato, porterà via l’intero premio; se invece verranno scoperti tutti, i leali divideranno equamente il bottino.

Un successo internazionale

Il format di The Traitors nasce nei Paesi Bassi con il titolo originale De Verraders, creato e sviluppato da IDTV e POSVIDEO in collaborazione con RTL Creative Unit. Dopo il debutto su RTL4 nel 2021, lo show è stato adattato in oltre 30 Paesi, diventando un fenomeno globale grazie alla distribuzione internazionale curata da All3Media International.

Con la versione italiana, Prime Video punta a un nuovo successo locale capace di unire intrattenimento, psicologia e suspense, confermando l’impegno della piattaforma nella produzione di contenuti Original nazionali.

Disponibilità e vantaggi Prime

The Traitors Italia sarà disponibile in sei episodi su Prime Video:

  • 30 ottobre 2025 – primi quattro episodi

  • 6 novembre 2025 – ultimi due episodi

Il programma si aggiunge al catalogo di contenuti per i clienti Amazon Prime, che in Italia possono usufruire di spedizioni rapide, offerte esclusive e accesso completo a Prime Video con un unico abbonamento da €49,90 l’anno o €4,99 al mese.

Articolo precedente
Highlander: emersa online una prima sinossi del reboot con Henry Cavill
Articolo successivo
Gli Occhi del Diavolo, la spiegazione del finale
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved