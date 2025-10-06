Prime Video svela trailer di The Traitors Italia, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi

Prime Video ha svelato oggi il trailer di The Traitors Italia, il nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma il 30 ottobre con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due disponibili dal 6 novembre 2025.

Il cast e il format di The Traitors Italia

Nel cast figurano Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada.

Prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios, in collaborazione con la Trentino Film Commission, The Traitors Italia porta nel nostro Paese il format che ha conquistato pubblico e critica internazionali, vincendo BAFTA ed Emmy Awards per la sua capacità di unire tensione, strategia e colpi di scena.

Un reality psicologico tra alleanze e tradimenti

Ambientato in una maestosa magione immersa nel paesaggio trentino, il reality mescola strategia, gioco di squadra e manipolazione psicologica. Un gruppo di concorrenti famosi è chiamato a completare missioni e accumulare un montepremi in denaro, ma tra loro si nascondono dei “traditori”, pronti a ingannare i compagni per vincere tutto.

I “leali”, ignari della vera identità dei traditori, devono collaborare per scoprirli e eliminarli, ma ogni errore può costare caro. La tensione cresce episodio dopo episodio: se almeno un traditore riuscirà a non essere smascherato, porterà via l’intero premio; se invece verranno scoperti tutti, i leali divideranno equamente il bottino.

Un successo internazionale

Il format di The Traitors nasce nei Paesi Bassi con il titolo originale De Verraders, creato e sviluppato da IDTV e POSVIDEO in collaborazione con RTL Creative Unit. Dopo il debutto su RTL4 nel 2021, lo show è stato adattato in oltre 30 Paesi, diventando un fenomeno globale grazie alla distribuzione internazionale curata da All3Media International.

Con la versione italiana, Prime Video punta a un nuovo successo locale capace di unire intrattenimento, psicologia e suspense, confermando l’impegno della piattaforma nella produzione di contenuti Original nazionali.

Disponibilità e vantaggi Prime

The Traitors Italia sarà disponibile in sei episodi su Prime Video:

30 ottobre 2025 – primi quattro episodi

6 novembre 2025 – ultimi due episodi

Il programma si aggiunge al catalogo di contenuti per i clienti Amazon Prime, che in Italia possono usufruire di spedizioni rapide, offerte esclusive e accesso completo a Prime Video con un unico abbonamento da €49,90 l’anno o €4,99 al mese.