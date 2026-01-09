Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: i grandi cambiamenti della serie stanno riscrivendo il finale dei libri

La seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo sta dimostrando che Disney+ sta adattando in modo significativo Il Mare dei Mostri, molto meglio del film del 2013. Pur non attenendosi rigidamente a tutto ciò che è presente nel secondo romanzo di Rick Riordan, i cambiamenti apportati finora sono stati sorprendenti, rafforzando lo sviluppo dei personaggi e supportando meglio gli archi narrativi a lungo termine della serie.

A questo proposito, alcuni dei cambiamenti più importanti che vediamo nella nuova stagione di Percy Jackson, episodio 6, ruotano attorno a Polifemo e all’inclusione di Luke Castellan durante l’incontro sull’isola per recuperare il Vello d’Oro. Pertanto, entrambi questi cambiamenti chiave nella seconda stagione di Percy Jackson contribuiscono a riformulare in meglio il finale de Il Mare dei Mostri.

Polifemo è molto più intimidatorio nella seconda stagione di Percy Jackson

Nel romanzo, Polifemo è descritto come pericoloso, ma ottuso e facilmente ingannabile. In Il Mare dei Mostri, veniva spesso superato in astuzia, in omaggio a Odisseo, che ingannò il ciclope nell’Odissea di Omero affermando di chiamarsi “Nessuno” prima di accecarlo, impedendo ai fratelli di Polifemo di accorrere in suo aiuto.

Tuttavia, la seconda stagione di Percy Jackson presenta il colpo di scena che Polifemo ha imparato, dal momento che nella serie è molto più intelligente di quanto vediamo nel libro originale de Il Mare dei Mostri. Questo rende il conflitto molto più coinvolgente sullo schermo, a differenza dei ciclopi ripetutamente ingannati da Grover prima del suo scontro con Percy e Tyson.

La presenza di Luke sull’isola

Il cambiamento ancora più grande è l’inclusione di Luke sull’isola nella seconda stagione di Percy Jackson. Un’ispirata differenza rispetto al libro: Luke arriva durante il caos con Polifemo, invece di intercettare gli eroi più avanti a Miami, dopo che hanno già recuperato il Vello d’Oro.

Di conseguenza, la tensione aumenta ulteriormente mentre Luke cerca di mettere al sicuro il Vello per Crono, anche nel mezzo del suo conflitto, grazie alla sua passata lealtà verso Annabeth.

Anche prima di questo nuovo episodio, la natura conflittuale di Luke era stata ampiamente evidenziata in questa stagione, reinventando il personaggio come un antagonista più tragico e complicato, anche prima di quanto lo vediamo nell’intera serie di libri di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (rendendolo di fatto un personaggio complessivamente molto più dinamico).

Allo stesso modo, il cambiamento diventa ancora più significativo quando Percy è costretto a dare a Luke il Vello d’Oro per curare Annabeth dopo che Polifemo l’ha ferita, non potendo farlo da solo perché era ancora intrappolato nella grotta del ciclope. Dovendo scegliere tra salvare il Campo Mezzosangue o salvare Annabeth, Percy sceglie Annabeth.

Questa decisione evidenzia perfettamente il difetto fatale di Percy, l’intensa lealtà personale, a un livello ancora più elevato di quanto vediamo nel libro originale, soprattutto dopo che Luke se ne va con Annabeth e il Vello.

Insieme, questi cambiamenti rendono sicuramente Il Mare dei Mostri più coerente con la narrazione generale dell’intera serie. Di conseguenza, sarà molto emozionante vedere cos’altro c’è di nuovo e cosa deve ancora succedere negli ultimi due episodi della seconda stagione di Percy Jackson, e anche come questo prelude agli eventi della terza stagione di Percy Jackson (La maledizione dei Titani).