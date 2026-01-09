DGA Awards 2026: le nomination del sindacato dei registi

La Directors Guild of America ha svelato i candidati ai DGA Awards 2026, presentando una lista che riflette i principali contendenti della stagione e una serie di omissioni evidenti che hanno fatto scalpore nella corsa agli Oscar.

I cinque registi in lizza per il DGA Award per la migliore regia di un film cinematografico sono i seguenti:

La lista conferma quella che sembra sempre più una corsa a due tra due studi cinematografici, con la Warner Bros. che si aggiudica due dei cinque posti disponibili per la regia, mentre Netflix, A24 e Focus Features ne ottengono uno ciascuno.

La nomination di Coogler ha un peso storico. È solo il quinto regista di colore ad essere mai stato riconosciuto dalla DGA e il primo dopo Spike Lee per “BlacKkKlansman” (2018). Tra i precedenti candidati di colore figurano Jordan Peele (“Get Out”), Barry Jenkins (‘Moonlight’) e Lee Daniels (“Precious”). È da notare che nessun regista afroamericano ha mai vinto il premio DGA per la migliore regia.

Zhao, nel frattempo, continua a scrivere la sua storia. La vincitrice dell’Oscar per “Nomadland” (2020) è diventata la terza donna – e la prima donna asiatica – a vincere il DGA Award e ora si unisce a Jane Campion, Kathryn Bigelow e Greta Gerwig come uniche donne ad aver ottenuto più nomination al DGA. In totale, solo 12 donne sono state nominate in questa categoria. Zhao è anche la prima donna di colore ad essere nominata una seconda volta.

Questa è solo la seconda volta nella storia della DGA che la maggior parte dei candidati nella categoria principale proviene da registi che rappresentano comunità sottorappresentate. La prima volta è stata nel 2017, quando Guillermo Del Toro (“La forma dell’acqua”), Greta Gerwig (“Lady Bird”), Jordan Peele (“Get Out”) e Martin McDonagh (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”) costituivano la maggioranza della rosa dei candidati. Del Toro, in particolare, fa nuovamente parte di quella storia, ottenendo la sua seconda nomination alla DGA per il suo adattamento gotico di “Frankenstein”.

Anche lo slogan “Dream Big” di Josh Safdie per la sua commedia adrenalinica “Marty Supreme” sembra dare i suoi frutti. La nomination segna la sua prima candidatura alla DGA e il suo secondo lavoro da regista solista, una spinta significativa in quella che rimane una corsa al premio per il miglior regista altamente competitiva.

Nonostante quello che molti hanno definito un anno eccezionale per il cinema internazionale e non in lingua inglese, tutti gli autori acclamati sono stati esclusi dalla cerchia della DGA, imitando il rifiuto degli Actor Awards all’inizio di questa settimana. Tra gli snobbi più eclatanti: Joachim Trier per il dramma familiare norvegese “Sentimental Value”, Park Chan-wook per la commedia nera sudcoreana “No Other Choice”, Oliver Laxe per il thriller rave spagnolo “Sirât” e Kleber Mendonça Filho per il dramma politico brasiliano “The Secret Agent”. Mancano anche il film storico elegiaco di Clint Bentley “Train Dreams” e entrambi i lavori di Richard Linklater del 2025, “Blue Moon” e “Nouvelle Vague”.

La DGA ha anche annunciato i candidati al Michael Apted Award per il miglior regista esordiente in un lungometraggio cinematografico, mettendo in evidenza una classe forte ed eclettica di registi emergenti:

MIGLIOR OPERA PRIMA

Hasan Hadi , “The President’s Cake” (Sony Pictures Classics)

, “The President’s Cake” (Sony Pictures Classics) Harry Lighton , “Pillion” (A24)

, “Pillion” (A24) Alex Russell , “Lurker” (Mubi)

, “Lurker” (Mubi) Charlie Polinger , “The Plague” (IFC)

, “The Plague” (IFC) Eva Victor, “Sorry, Baby” (A24)

Istituita nel 2015, a partire da Alex Garland per “Ex Machina”, questa categoria ha segnalato sempre più spesso l’emergere di talenti destinati agli Oscar. Il vincitore dello scorso anno, RaMell Ross per “Nickel Boys”, ha poi ottenuto una nomination come miglior film agli Oscar, sottolineando la crescente importanza del premio.

In una dichiarazione che accompagna l’annuncio, il presidente della DGA Christopher Nolan ha elogiato l’abilità artistica e l’impegno dei candidati nei confronti del loro mestiere. “Non potremmo essere più orgogliosi di riconoscere l’incredibile lavoro dei candidati di quest’anno per la loro dedizione all’arte della regia”, ha detto Nolan, aggiungendo che la gilda non vede l’ora di celebrare i vincitori durante la cerimonia.

Storicamente, la DGA rimane uno dei più affidabili indicatori degli Academy Awards. Fin dalla nascita del premio, solo otto vincitori della DGA non sono riusciti a convertire la loro vittoria in un Oscar per il miglior regista: Anthony Harvey (“Il leone d’inverno”), Francis Ford Coppola (“Il padrino”), Steven Spielberg (“Il colore viola”), Ron Howard (“Apollo 13”), Ang Lee (“La tigre e il dragone”), Rob Marshall (“Chicago”), Ben Affleck (‘Argo’) e Sam Mendes (“1917”).

La correlazione è ancora più forte quando si tratta del miglior film. Solo due film – “A spasso con Daisy” (1989) e “CODA” (2022) – hanno mai vinto l’Oscar al miglior film senza ricevere una nomination al DGA per la regia. Al contrario, sei film sono riusciti a vincere il premio per il miglior film senza nemmeno una nomination all’Oscar per la regia: “Wings”, “Grand Hotel”, “A spasso con Daisy”, ‘Argo’, “Green Book” e “CODA”.

Per quanto riguarda la televisione, invece, The Pitt e The Bear guidano le candidature nelle categorie televisive, rispettivamente, nelle serie drammatiche e serie comiche con due nomination ciascuna:

SERIE DRAMMATICHE

SERIE COMICHE

Lucia Aniello , Hacks, “A Slippery Slope” (HBO Max)

, Hacks, “A Slippery Slope” (HBO Max) Janicza Bravo , The Bear, “Worms” (FX on Hulu)

, The Bear, “Worms” (FX on Hulu) Seth Rogen e Evan Goldberg , The Studio, “The Oner” (Apple TV+)

e , The Studio, “The Oner” (Apple TV+) Christopher Storer , The Bear, “Bears” (FX on Hulu)

, The Bear, “Bears” (FX on Hulu) Mike White, The White Lotus, “Denials” (HBO Max)

SERIE LIMITED E ANTOLOGICHE

Jason Bateman , Black Rabbit, “The Black Rabbits” (Netflix)

, Black Rabbit, “The Black Rabbits” (Netflix) Antonio Campos , The Beast in Me, “Sick Puppy” (Netflix)

, The Beast in Me, “Sick Puppy” (Netflix) Lesli Linka Glatter , Zero Day, “Episode 6” (Netflix)

, Zero Day, “Episode 6” (Netflix) Shannon Murphy , Dying for Sex, “It’s Not That Serious” (FX on Hulu)

, Dying for Sex, “It’s Not That Serious” (FX on Hulu) Ally Pankiw, Black Mirror, “Common People” (Netflix)

FILM PER LA TV

Jesse Armstrong , “Mountainhead” (HBO Max)

, “Mountainhead” (HBO Max) Stephen Chbosky , “Nonnas” (Netflix)

, “Nonnas” (Netflix) Scott Derrickson , “Misteri dal profondo” (Apple TV+)

, “Misteri dal profondo” (Apple TV+) Michael Morris , “Bridget Jones: Un amore di ragazzo” (Peacock)

, “Bridget Jones: Un amore di ragazzo” (Peacock) Kyle Newacheck, “Un tipo imprevedibile 2” (Netflix)

I vincitori saranno annunciati durante la 78a edizione dei DGA Awards, che si terrà sabato 7 febbraio 2026 presso il Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills.