Highlander: emersa online una prima sinossi del reboot con Henry Cavill

C’è grande fermento intorno al tanto atteso reboot di Highlander del regista di John Wick Chad Stahelski. Chi ha visto il film originale del 1986 conoscerà già la trama della saga, ma questa è una rivisitazione moderna, che porterà sicuramente alcuni cambiamenti. Il cast sarà guidato dalla star di The Witcher, Henry Cavill nel ruolo di Connor, con Dave Bautista che interpreterà il malvagio Kurgan. Esplorando la secolare faida di Connor con i suoi potenti compagni immortali, il primo film di Highlander li ha seguiti in una lotta all’ultimo sangue per assorbire i poteri l’uno dell’altro. Alla fine, può esserci “solo uno” di loro.

Grazie a Daniel Richtman, abbiamo ora quella che sembrerebbe essere la prima effettiva sinossi del nuovo Highlander, e sembra anche proprio quello che ci si aspetterebbe dal film. Tuttavia, la posta in gioco si prospetta ancora più alta. “Secoli dopo la sua prima morte su un campo di battaglia scozzese, il guerriero immortale Connor MacLeod vive tranquillamente nel mondo moderno, tormentato dalla perdita e dal ciclo infinito di violenza tra i suoi simili”, si legge.

“Quando lo spietato immortale Kurgan riappare, sostenuto da un’organizzazione segreta determinata a svelare il segreto della vita eterna, Connor è costretto a tornare nel Gioco, un’antica battaglia in cui ‘può esserci solo uno’. Guidato dal suo mentore Ramírez e da un’alleata mortale, l’archeologa Kate Bennett, Connor deve confrontarsi con il suo passato e riscoprire il suo scopo. Mentre gli immortali si scontrano attraverso il tempo e i continenti, la lotta per il misterioso ‘Premio’ diventa una battaglia per l’anima dell’umanità”, conclude la sinossi.

Cosa sappiamo di Highlander

Il nuovo film Highlander è il remake di un fantasy d’azione del 1986 su guerrieri immortali, con l’attore Henry Cavill di L’Uomo d’Acciaio e The Witcher nel ruolo principale. La regia è affidata a Chad Stahelski, già regista della serie John Wick. Il resto del cast è poi composto da Russell Crowe nel ruolo del mentore originariamente interpretato da Sean Connery nel classico del 1986, Djimon Hounsou, Drew McIntyre, Dave Bautista e Marisa Abela. Jeremy Irons interpreta il leader dei Watchers, un ordine segreto incaricato di tenere d’occhio Cavill e i suoi compagni immortali.

Christopher Lambert e Sean Connery hanno recitato nel film originale Highlander nel lontano 1986. La storia ricca di azione di esseri immortali impegnati in un combattimento eterno ha dato vita a un franchise che comprendeva quattro sequel, un film per la TV, due serie live-action e una serie animata. Sebbene il film originale e i suoi sequel sempre più ridicoli siano ormai entrati a pieno titolo nella categoria dei cult classici, Highlander è stato ritenuto un IP sufficientemente prezioso da giustificare un remake, con Cavill nel ruolo interpretato quasi 40 anni fa da Lambert.