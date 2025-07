James Gunn condivide l’intero murales della Hall of Justice visto in Superman

James Gunn ha scelto con Superman di dare il via al DCU con un’ampia opera di world-building. Il franchise è stato elogiato per come questo contesto viene presentato, con i primi progetti del Capitolo Uno del DCU che hanno introdotto molti personaggi e luoghi per il futuro. I personaggi canonici del DCU includono personaggi importanti come Superman, Lanterna Verde e Amanda Waller, oltre a personaggi meno noti come il resto dell’equipaggio dei Creature Commandos e Metamorpho.

L’ampio cast di Superman ha introdotto la Justice Gang nel DCU, e nel loro quartier generale c’era il più grande easter egg del film, che ha anticipato molti altri eroi esistenti nel DCU. Ora, sui propri social, James Gunn ha condiviso un’immagine completa del murale presente nella Hall of Justice (la si può vedere qui), il quartier generale della Justice League, rivelando così 26 nuovi personaggi dell’universo DC e che sono stati attivi nella DCU nel corso degli anni, anticipando così un’altra squadra.

Se prima della Justice League, nella DCU c’è la Justice Gang, osservando più da vicino il murale sembra che esistesse un altro importante team di supereroi prima della nuova creazione di Maxwell Lord. Ciò è dovuto al fatto che nel murale compaiono diversi personaggi della Justice Society of America.

In ordine, da sinistra a destra, i personaggi sembrano essere: Sister Symmetry, Silent Knight, Exoristos, Black Pirate, Miss Liberty, Max Mercury (Whip Whirlwind), El Diablo, Chop-Chop, Ghost of Flanders, Sandman, Amazing Man, Zatara, Liberty Belle, Bulletman, Bulletgirl, Max Mercury (Maxwell Candrall), TNT, Dan the Dyna-mite, Phantom Lady, Atomic Knight e Freedom Beast, Wildcat, Vibe, Gunfire e Maxwell Lord.

Sandman, Wildcat e altri sono membri noti della Justice Society of America. Il murale della Hall of Justice di Superman include anche eroi dei Freedom Fighters, dell’All-Star Squadron e altri. Molti dei personaggi sono piuttosto poco noti, il che significa che è improbabile che la DCU li riporti in auge. È interessante però notare che Maxwell Lord, il proprietario della Justice Gang, si presenta come l’eroe moderno. Il personaggio compare anche con un breve cameo nel finale, interpretato da Sean Gunn, e sarà interessante scoprire qualche futuro avrà nel franchise.