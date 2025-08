Superman: un Concept Art mostra una versione del costume senza mutandoni rossi

Finché “The New 52” non ha eliminato la mutanda rossa del kryptoniano, era scontato che Superman (leggi la nostra recensione) avesse in vista i suoi bei mutandoni rossi. Tuttavia, le mutande spesso incriminate erano assenti in Man of Steel e in tutto il DCEU.

Il regista James Gunn ha invece deciso di abbracciare i fumetti, dando vita a una versione di questo personaggio che sembrava appena uscita dalle pagine. Prima della decisione finale di portare le mutande rosse di Superman di nuovo al cinema, ha però preso in considerazione anche versioni del costume senza mutande.

Grazie all’artista Maybelle Pineda, abbiamo una prima occhiata a un’opera che raffigura Superman con un altro costume completamente blu, insieme a quelle che sembrano alcune foto di una prova costume (le trovate tutte qui).

“Una delle domande più importanti era: ‘Avremmo avuto i mutandoni o non li avremmo avuti?'”, ha detto Gunn il mese scorso. “Ho parlato con Zack Snyder, che mi ha detto: ‘Ho provato un miliardo di versioni diverse con i mutandoni e, alla fine, ci ho provato, ma non ci sono riuscito’. E la pensavo esattamente allo stesso modo. In teoria, mi piaceva l’idea dei mutandoni perché è il Superman con cui sono cresciuto.”

Lo sceneggiatore e regista di Superman aveva precedentemente attribuito alla star David Corenswet il merito di aver cambiato idea. “Stavamo provando tutte queste diverse versioni e abbiamo fatto dei test di proiezione con i costumi da bagno e senza. E una delle cose che David ha detto è che Superman vuole che i bambini non abbiano paura di lui”, ha spiegato Gunn. “È un alieno. Ha questi poteri incredibili. Spara raggi dagli occhi. È incredibilmente potente e potrebbe essere considerato spaventoso.”

Ha aggiunto: “Vuole piacere alla gente. Vuole essere un simbolo di speranza e positività. Quindi si veste come un wrestler professionista. Si veste in un modo che fa sì che le persone non abbiano paura di lui, che mostri quella speranza e quella positività. E questo mi ha davvero colpito.”