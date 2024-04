The Witcher – stagione 4: Sharlto Copley e altre due new entry nel cast della serie Netflix

Il cast della quarta stagione di The Witcher – stagione 4 si è ampliato: altre tre star si sono unite alla prossima stagione dell’adattamento della serie The Witcher di Netflix.

Variety ha riportato che Danny Woodburn, Sharlto Copley e James Purefoy si sono uniti al cast di The Witcher – stagione 4, il quarto capitolo di The Witcher. Woodburn interpreterà il memorabile personaggio del nano Zoltan, mentre Copley vestirà i panni del cacciatore di taglie Leo Bonhart. Infine, Purefoy avrà il ruolo del consigliere di corte e spia Skellen.

Woodburn ha una vasta filmografia di film e televisione, tra cui apparizioni in Watchmen e Teenage Mutant Ninja Turtles del 2014, mentre uno dei suoi ruoli più famosi è quello di Mickey, l’amico di Kramer in Seinfeld. Copley è già apparso in District 9, The A-Team ed Elysium, oltre che in Monkey Man, mentre Purefoy è apparso in film come A Knight’s Tale, V for Vendetta e Fisherman’s Friends.

In precedenza la serie era guidata da Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, ma la terza stagione ha segnato l’ultima stagione di Cavill nei panni del cacciatore, sostituito da Liam Hemsworth, veterano di Hunger Games, a partire dalla quarta stagione. La serie è interpretata anche da Freya Allan nel ruolo della principessa Ciri, Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer di Vengerberg e Joey Batey nel ruolo di Jaskier.

Cosa sappiamo su The Witcher – stagione 4

La produzione della quarta stagione di “The Witcher” inizierà questa primavera. La terza stagione della serie è andata in onda su Netflix tra giugno e luglio 2023. La descrizione ufficiale della nuova stagione afferma che:

“Dopo gli sconvolgenti eventi che hanno alterato il Continente e che hanno chiuso la terza stagione, la nuova stagione segue Geralt, Yennefer e Ciri che si trovano a dover attraversare il Continente devastato dalla guerra e i suoi numerosi demoni separati gli uni dagli altri. Se riusciranno ad abbracciare e guidare i gruppi di disadattati in cui si trovano, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di ritrovarsi.“

Chi ha creato The Witcher?

Basato sui racconti e sui romanzi di Andrzej Sapkowski, The Witcher è creato e prodotto esecutivamente da Lauren Schmidt Hissrich, che ne è anche la showrunner. Sean Daniel e Jason Brown della Sean Daniel Company sono i produttori esecutivi insieme a Tomek Baginski e Jarek Sawko della Platige Image.