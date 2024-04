I 30 migliori film epici da vedere

Ambientazioni antiche o medievali, battaglie, eroismo, esotismo, temi profondi quali l’amore, l’odio, la morte, il coraggio. Sono questi gli elementi caratterizzanti dei cosiddetti film epici, i quali condividono molte similitudini con poemi epici come l’Iliade e l’Odissea, ma anche il ciclo di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, l’Orlando Furioso o l’Epopea di Gilgamesh, giusto per citare i più celebri. La Hollywood degli anni Sessanta è stata il luogo dove hanno preso forma alcuni tra i più celebri film epici di sempre, spesso caratterizzati da uno specifico sottogenere di riferimento.

Film storico, di guerra, di fantascienza, fantasy o di carattere religioso, sono tanti i modi in cui i film epici si sono manifestati nel tempo, sempre riproponendo gli elementi citati in apertura anche se applicati al genere di riferimento. Anche in tempi più recenti sono stati realizzati lungometraggi di questo genere che meritano di essere visti e approfonditi e per orientarsi tra i tanti titoli esistenti, ecco i 30 film epici da vedere assolutamente.

Film epici storici

I film epici di carattere storico – sia che propongano vicende o personaggi realmente esistiti, sia che si prendano libertà narrative raccontano anche elementi originali – sono tra gli esempi più celebri di questo genere di opere. Scopriamo alcuni tra i migliori.

Sentieri selvaggi , John Ford (1956). Un veterano confederato e il suo compagno mezzo Cherokee si imbarcano in un lungo viaggio alla ricerca di una bambina rapita. Grande classico del cinema, interpretato da John Wayne , il film unisce il senso dell’epica proprio degli antichi poemi ai canoni del genere western, divenendo uno dei più celebri esempi di questo connubio.

, (1956). Un veterano confederato e il suo compagno mezzo Cherokee si imbarcano in un lungo viaggio alla ricerca di una bambina rapita. Grande classico del cinema, interpretato da , il film unisce il senso dell’epica proprio degli antichi poemi ai canoni del genere western, divenendo uno dei più celebri esempi di questo connubio. Ben Hur, William Wyler (1959). Al tempo di Gesù, un principe Ebreo viene tradito e mandato in schiavitù insieme alla propria famiglia da un amico Romano. L’incontro con Gesù in persona cambierà tutto. Affronterà il suo rivale in una memorabile corsa con le bighe, con l’obiettivo di salvare la propria famiglia. Charlton Heston è il protagonista di questo memorabile film, il primo a vincere ben 11 Oscar, che pur non narrando fatti realmente avvenuti si basa su un contesto storico documentato.

(1959). Al tempo di Gesù, un principe Ebreo viene tradito e mandato in schiavitù insieme alla propria famiglia da un amico Romano. L’incontro con Gesù in persona cambierà tutto. Affronterà il suo rivale in una memorabile corsa con le bighe, con l’obiettivo di salvare la propria famiglia. è il protagonista di questo memorabile film, il primo a vincere ben 11 Oscar, che pur non narrando fatti realmente avvenuti si basa su un contesto storico documentato. Spartacus , Stanley Kubrick (1960). In un impero romano decadente, il gladiatore Spartaco guida la rivolta degli schiavi, e tenta di portare i suoi seguaci alla libertà. Prima dei film per cui è principalmente noto, Kubrick realizza questo film epico ispirato alla figura di uno schiavo romano realmente vissuto tra il 109 e il 71 a.C., interpretato nel film dal celebre Kirk Douglas .

, (1960). In un impero romano decadente, il gladiatore Spartaco guida la rivolta degli schiavi, e tenta di portare i suoi seguaci alla libertà. Prima dei film per cui è principalmente noto, Kubrick realizza questo film epico ispirato alla figura di uno schiavo romano realmente vissuto tra il 109 e il 71 a.C., interpretato nel film dal celebre . Lawrence d’Arabia, David Lean (1962). La storia comincia al Cairo, dove, per la sua conoscenza delle tribù beduine, il Luogotenente inglese T.E. Lawrence viene mandato in cerca del principe Faisal e viene incaricato di essere il legame tra arabi e britannici nella battaglia contro i turchi. Con l’aiuto del nativo Sherif Ali, Lawrence si ribella contro gli ordini dei superiori, e si imbarca in un lungo viaggio a dorso di un cammello attraverso il deserto. Altro grande classico del cinema epico, il film racconta di T. E. Lawrence, che guidò la rivolta araba durante la prima guerra mondiale.

(1962). La storia comincia al Cairo, dove, per la sua conoscenza delle tribù beduine, il Luogotenente inglese T.E. Lawrence viene mandato in cerca del principe Faisal e viene incaricato di essere il legame tra arabi e britannici nella battaglia contro i turchi. Con l’aiuto del nativo Sherif Ali, Lawrence si ribella contro gli ordini dei superiori, e si imbarca in un lungo viaggio a dorso di un cammello attraverso il deserto. Altro grande classico del cinema epico, il film racconta di T. E. Lawrence, che guidò la rivolta araba durante la prima guerra mondiale. L’ultimo Imperatore , Bernardo Bertolucci (1987). La storia della vita di Pu Yi, l’ultimo imperatore della Cina, e del suo regno scosso da continui tumulti. Dopo essere stato catturato dall’Armata Rossa come criminale di guerra nel 1950, Pu Yi, in prigione, ripensa alla propria giovinezza. Una vita di lusso ma isolata dal mondo esterno, e dalla complessa situazione politica del Paese. Con la Rivoluzione, il suo mondo viene completamente rivoltato.

, (1987). La storia della vita di Pu Yi, l’ultimo imperatore della Cina, e del suo regno scosso da continui tumulti. Dopo essere stato catturato dall’Armata Rossa come criminale di guerra nel 1950, Pu Yi, in prigione, ripensa alla propria giovinezza. Una vita di lusso ma isolata dal mondo esterno, e dalla complessa situazione politica del Paese. Con la Rivoluzione, il suo mondo viene completamente rivoltato. Braveheart – Cuore impavido , Mel Gibson (1995). La storia del leggendario eroe scozzese del Tredicesimo secolo di nome William Wallace, che fece alleare tutti i clan scozzesi con l’obiettivo di combattere il monarca inglese Edoardo I, dopo aver sofferto una tragedia personale causata da soldati inglesi. Wallace mette insieme un gruppo di soldati scozzesi, non professionisti, che si rivela essere più forte di qualunque esercito.

, (1995). La storia del leggendario eroe scozzese del Tredicesimo secolo di nome William Wallace, che fece alleare tutti i clan scozzesi con l’obiettivo di combattere il monarca inglese Edoardo I, dopo aver sofferto una tragedia personale causata da soldati inglesi. Wallace mette insieme un gruppo di soldati scozzesi, non professionisti, che si rivela essere più forte di qualunque esercito. Il Gladiatore, Ridley Scott (2000). Forse il film epico per antonomasia. L’imperatore Commodo prende il potere e si libera di Massimo, uno dei generali favoriti del padre e predecessore, l’Imperatore-filosofo Marco Aurelio. Quest’ultima, infatti, aveva designato Massimo come suo successore. Questi, però, viene venduto in schiavitù e finisce per diventare uno dei combattenti del Colosseo più famosi di Roma. La sua sete di giustizia lo porterà però a sfidare il nuovo imperatore. Russell Crowe e Joaquin Phoenix guidano questo epico film, che ha dato nuova vita a questo genere di opere.

Film epici di guerra

Anche il film di guerra si è spesso e volentieri configurato come film epico, in quanto nei conflitti bellici si possono ritrovare coraggio, amore, morte, gesta eroiche e numerosi altri elementi proprio dell’opera epica.

Apocalypse Now , Francis Ford Coppola (1979). Durante la guerra in Vietnam un agente dell’esercito americano si avventura in Cambogia alla ricerca di un pericoloso tiranno, il colonnello Kurtz, un tempo soldato modello poi convertitosi alla causa del nemico. Coppola vola fino nelle Filippine per realizzare quello che è considerato tra i film sulla guerra del Vietnam più celebri di sempre, vivida rappresentazione dell’insolubile dilemma morale costituito dalla guerra e del suo essere esteriorizzazione degli orrori interni all’essere umano.

, (1979). Durante la guerra in Vietnam un agente dell’esercito americano si avventura in Cambogia alla ricerca di un pericoloso tiranno, il colonnello Kurtz, un tempo soldato modello poi convertitosi alla causa del nemico. Coppola vola fino nelle Filippine per realizzare quello che è considerato tra i film sulla guerra del Vietnam più celebri di sempre, vivida rappresentazione dell’insolubile dilemma morale costituito dalla guerra e del suo essere esteriorizzazione degli orrori interni all’essere umano. Salvate il soldato Ryan, Steven Spielberg (1998). Nel 1944, un gruppo di soldati riceve l’ordine di evacuare il soldato James Ryan da dietro le linee tedesche. Ryan ha perso i suoi tre fratelli sul campo di battaglia e ha bisogno di essere riportato a casa rapidamente. Tra i più celebri film di Spielberg, che gli è valso il secondo Oscar per la Miglior regia, è questo un film epico di guerra che pone l’essere umano al centro di tutto.

Film epici biblici

I dieci comandamenti , Cecil B. DeMille (1956). Cresciuto come un principe egizio, Mosè scopre le sue origini ebraiche e combatte contro il Faraone per liberare il popolo ebraico dalla schiavitù. Un grande classico del cinema, apoteosi non solo di un modo di intendere l’epica ma anche di una serie di elementi tecnici all’epoca estremamente all’avanguardia.

, (1956). Cresciuto come un principe egizio, Mosè scopre le sue origini ebraiche e combatte contro il Faraone per liberare il popolo ebraico dalla schiavitù. Un grande classico del cinema, apoteosi non solo di un modo di intendere l’epica ma anche di una serie di elementi tecnici all’epoca estremamente all’avanguardia. Il re dei re , Nicholas Ray (1961). Quando nasce Gesú a Betlemme, tutta la Giudea è in fermento per la spietata dominazione romana. A ciò si aggiunge la tirannica soggezione in cui è tenuto il popolo ebraico da Erode, una fosca figura di regnante, cui presto succederà il figlio Antipa. Altro grande classico del cinema epico di carattere biblico, con Orson Welles con voce narrante.

, (1961). Quando nasce Gesú a Betlemme, tutta la Giudea è in fermento per la spietata dominazione romana. A ciò si aggiunge la tirannica soggezione in cui è tenuto il popolo ebraico da Erode, una fosca figura di regnante, cui presto succederà il figlio Antipa. Altro grande classico del cinema epico di carattere biblico, con con voce narrante. La passione di Cristo, Mel Gibson (2005). Le ultime dodici ore di vita di Gesù, dall’orto degli Ulivi, all’arresto e la condanna a morte. La decisione di Ponzio Pilato di affidare la scelta alla folla, la flagellazione e, infine, la crocifissione. Opera controversa e oggetto di innumerevoli critiche, il film coniuga elementi biblici ad uno sguardo ampio su una vicenda ricca di dramma ed emozioni forti.

Film epici fantasy e di fantascienza

La fantascienza e il fantasy sono da sempre due generi con cui l’epica ben si sposa. I loro canoni estetici e narrativi sono infatti facilmente adattabili all’epica, che trova così nuova vita e rinnovato valore.

2 001: Odissea nello spazio , Stanley Kubric (1968). Il dottor Bowman viene inviato nello spazio con altri astronauti a studiare un monolite nero. Durante il viaggio, HAL, il computer di bordo dell’astronave, comincia a disobbedire agli ordini e ciò porta alla resa dei conti tra uomo e macchina. Ancora Kubric, qui con uno dei suoi massimi capolavori. Un film enigmatico nel quale si ritrovano però tensioni ed emozioni propri del cinema epico.

, (1968). Il dottor Bowman viene inviato nello spazio con altri astronauti a studiare un monolite nero. Durante il viaggio, HAL, il computer di bordo dell’astronave, comincia a disobbedire agli ordini e ciò porta alla resa dei conti tra uomo e macchina. Ancora Kubric, qui con uno dei suoi massimi capolavori. Un film enigmatico nel quale si ritrovano però tensioni ed emozioni propri del cinema epico. Star Wars (1977). Con l’aiuto di fedeli robot e altri preziosi alleati, il giovane Luke Skywalker deve salvare la principessa ribelle Leila e sconfiggere l’Impero che costringe la galassia sotto il suo controllo. Grande classico della fantascienza, questo film di George Lucas è a sua volta uno dei film d’avventura più celebri ed iconici di sempre, così come i diversi sequel usciti nel corso del tempo. (Qui la recensione)

(1977). Con l’aiuto di fedeli robot e altri preziosi alleati, il giovane Luke Skywalker deve salvare la principessa ribelle Leila e sconfiggere l’Impero che costringe la galassia sotto il suo controllo. Grande classico della fantascienza, questo film di è a sua volta uno dei film d’avventura più celebri ed iconici di sempre, così come i diversi sequel usciti nel corso del tempo. (Qui la recensione) Il Signore degli Anelli (trilogia) (2001-2003). Un giovane hobbit e un variegato gruppo, composto da umani, un nano, un elfo e altri hobbit, partono per un delicata missione, guidati dal potente mago Gandalf. Devono distruggere un anello magico e sconfiggere così il malvagio Sauron. I tre film di questa trilogia – La Compagnia dell’Anello, Le due torri e Il ritorno del re – contribuirono alla rinnovata popolarità del genere d’avventura, mescolato in questo caso con evidente elementi fantasy.

(2001-2003). Un giovane hobbit e un variegato gruppo, composto da umani, un nano, un elfo e altri hobbit, partono per un delicata missione, guidati dal potente mago Gandalf. Devono distruggere un anello magico e sconfiggere così il malvagio Sauron. I tre film di questa trilogia – La Compagnia dell’Anello, Le due torri e Il ritorno del re – contribuirono alla rinnovata popolarità del genere d’avventura, mescolato in questo caso con evidente elementi fantasy. 300 , Zack Snyder (2007). Nel 480 a.C., la Grecia è in guerra con la Persia, guidata dal re Serse. Il re Leonida, re della città di Sparta, conduce un esercito di trecento uomini alla storica battaglia delle Termopili, contro l’enorme esercito persiano. Nonostante la consapevolezza dall’andare incontro a morte certa, gli uomini combattono con onore, e il loro sacrificio ispira tutti i greci ad unirsi contro il nemico comune. Snyder adatta l’omonima graphic novel dando vita ad un film a metà tra lo storico e il fantasy, data la presenza di diversi elementi appartenente al mondo del fantastico.

, (2007). Nel 480 a.C., la Grecia è in guerra con la Persia, guidata dal re Serse. Il re Leonida, re della città di Sparta, conduce un esercito di trecento uomini alla storica battaglia delle Termopili, contro l’enorme esercito persiano. Nonostante la consapevolezza dall’andare incontro a morte certa, gli uomini combattono con onore, e il loro sacrificio ispira tutti i greci ad unirsi contro il nemico comune. Snyder adatta l’omonima graphic novel dando vita ad un film a metà tra lo storico e il fantasy, data la presenza di diversi elementi appartenente al mondo del fantastico. Dune e Dune – Parte Due, Denis Villeneuve (2021 e 2024). In un distante futuro dell’umanità, il duca Leto Atreides accetta la gestione di un pericoloso pianeta, Dune, l’unica fonte di una droga in grado di allungare la vita e fornire eccezionali capacità mentali, ma la cosa lo porterà alla rovina. Suo figlio Paul Atreides giurerà dunque vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia, andando incontro al suo destino di messia. Villeneuve adatta il romanzo di Frank Herbert in due film straordinari dove il connubio tra epica e fantascienza tocca i massimi livelli.

Film epici recenti

Sebbene i film epici in senso tradizionale siano oggi piuttosto rari, ci sono stati anche negli ultimi anni alcuni titoli che a loro modo si sono rifatti a questa tipologia di opere per raccontare nuove ed entusiasmanti vicende. Eccone 5 tra i più importanti.

Film epici cinesi

Il cinema cinese ha in più occasioni dimostrato di essere ricco di risorse e sorprese e diversi film epici provenienti da questo paese si sono nel tempo affermati come opere di grande valore. Ecco i tre migliori.

La tigre e il dragone , Ang Lee (2001). Li Mu Bai, esperto di arti marziali, affida alla sua amata, un’abile guerriera, una spada dai poteri magici. Quando l’arma viene rubata dai suoi nemici, i due innamorati intraprendono una pericolosa missione per recuperarla. Premiato con l’Oscar per il Miglior film straniero, è questo un film di genere wuxia, incentrato dunque sulle arti marziali, dove si ripercorrono epici combattimenti e profondi sentimenti.

, (2001). Li Mu Bai, esperto di arti marziali, affida alla sua amata, un’abile guerriera, una spada dai poteri magici. Quando l’arma viene rubata dai suoi nemici, i due innamorati intraprendono una pericolosa missione per recuperarla. Premiato con l’Oscar per il Miglior film straniero, è questo un film di genere wuxia, incentrato dunque sulle arti marziali, dove si ripercorrono epici combattimenti e profondi sentimenti. 7 guerrieri , Ronny Yu (2013). Nell’antica Cina, i sette figli di un ufficiale prigioniero cercano di salvare il padre minacciato da un esercito di migliaia di persone. La storia è basata su una leggenda cinese intitolata “I generali della famiglia Yang“, a sua volta tratta da una vicenda reale. 7 guerrieri è ancora oggi uno dei più popolari film epici prodotti in Cina.

, (2013). Nell’antica Cina, i sette figli di un ufficiale prigioniero cercano di salvare il padre minacciato da un esercito di migliaia di persone. La storia è basata su una leggenda cinese intitolata “I generali della famiglia Yang“, a sua volta tratta da una vicenda reale. 7 guerrieri è ancora oggi uno dei più popolari film epici prodotti in Cina. 800 eroi, Guan Hu (2020). La storia della battaglia fra Cina e Giappone durante gli anni Trenta a Shanghai. Di fronte all’avanzata dell’esercito giapponese, circa 800 soldati cinesi resistono agli assalti imperiali. Ambientato nel corso della battaglia di Shanghai verificatasi durante la brutale seconda guerra sino-giapponese, il film è un altro grande esempio di epica cinese, affermatosi come il secondo maggiore incasso mondiale del 2020. (Qui la recensione).

Film epici su Netflix

Anche su Netflix si possono trovare diversi film epici da vedere, ma qui di seguito si riportano i Netflix Original, titoli che non si possono trovare da nessun’altra parte se non su tale piattaforma.

Il re , David Michod (2019). Il giovane Hal ha abbandonato le sue responsabilità per vivere liberamente tra la gente comune, ma quando le circostanze familiari lo costringono ad accettare il trono d’Inghilterra, non ha altra scelta che accettare il suo destino. Protagonista di questo film ispirato in maniera estremamente libera all’Enrico V di William Shakespeare, è l’attore Timothée Chalamet , alle prese con una delle sue prove d’attore più cupe. (Qui la recensione).

, (2019). Il giovane Hal ha abbandonato le sue responsabilità per vivere liberamente tra la gente comune, ma quando le circostanze familiari lo costringono ad accettare il trono d’Inghilterra, non ha altra scelta che accettare il suo destino. Protagonista di questo film ispirato in maniera estremamente libera all’Enrico V di William Shakespeare, è l’attore , alle prese con una delle sue prove d’attore più cupe. (Qui la recensione). Outlaw King – Il re fuorilegge , David Mackenzie (2018). Dopo essere stato incoronato re di Scozia, il leggendario guerriero Robert Bruce viene costretto all’esilio dagli inglesi. Postosi a guida di una banda di fuorilegge, l’uomo reclama il trono. Il film, incentrato sulla figura storica di Roberto I di Scozia, è interpretato da Chris Pine .

, (2018). Dopo essere stato incoronato re di Scozia, il leggendario guerriero Robert Bruce viene costretto all’esilio dagli inglesi. Postosi a guida di una banda di fuorilegge, l’uomo reclama il trono. Il film, incentrato sulla figura storica di Roberto I di Scozia, è interpretato da . Niente di nuovo sul fronte occidentale , Edward Berger (2022). Nella Germania del 1917, il giovane Paul Baumer mente riguardo la sua età per potersi arruolare con i suoi amici, tutti giovani uomini patrioti. La realtà della guerra però, smantella quasi immediatamente la loro esuberanza. Berger propone un nuovo adattamento del celebre romanzo di Erich Maria Remarque , premiato vincitore di 4 Oscar tra cui Miglior film internazionale. (Qui la recensione).

, (2022). Nella Germania del 1917, il giovane Paul Baumer mente riguardo la sua età per potersi arruolare con i suoi amici, tutti giovani uomini patrioti. La realtà della guerra però, smantella quasi immediatamente la loro esuberanza. Berger propone un nuovo adattamento del celebre romanzo di , premiato vincitore di 4 Oscar tra cui Miglior film internazionale. (Qui la recensione). Rebel Moon , Zack Snyder (2023). Quando le forze armate del Mondo Madre minacciano un tranquillo villaggio di contadini su una luna distante, una misteriosa outsider diventa l’unica speranza di sopravvivenza. Snyder torna all’epica, stavolta con un film di fantascienza diviso in due parti, Figlia del fuoco e La sfregiatrice, dove si rielabora la figura del potere malvagio e di coloro che tentano di opporvisi. (Qui la recensione della Parte 1).

, (2023). Quando le forze armate del Mondo Madre minacciano un tranquillo villaggio di contadini su una luna distante, una misteriosa outsider diventa l’unica speranza di sopravvivenza. Snyder torna all’epica, stavolta con un film di fantascienza diviso in due parti, Figlia del fuoco e La sfregiatrice, dove si rielabora la figura del potere malvagio e di coloro che tentano di opporvisi. (Qui la recensione della Parte 1). Troy – La caduta di Troia (2018). Mentre è alla ricerca della donna che Afrodite gli ha promesso, Paride scopre la sua vera identità e si innamora perdutamente di Elena di Sparta. Così, ha inizio la guerra di Troia. In questa miniserie di 8 puntate, si ripercorre la vicenda narrata nel poema epico Iliade, con la guerra tra greci e troiani già a suo modo proposta dal celebre film del 2004 Troy.