I fan attendevano con ansia notizie su un potenziale ritorno di The Punisher nell’universo cinematografico Marvel. Ora, l’attore Jon Bernthal sta potenzialmente suggerendo che lo vedremo presto. In un recente post su Instagram, Bernthal ha condiviso una fotografia di One Batch, Two Batch, un libro che si è rivelato essere il libro preferito di Lisa, la figlia di Frank Castle, che lui le ha letto prima di morire.

Il libro è apparso per la prima volta nel quarto episodio di Daredevil Stagione 2, intitolato “Penny and Dime”, ed è servito anche come origine della citazione “One Batch, two batch, penny and dime” di The Punisher.

L’anno scorso è stato rivelato che Jon Bernthal sarebbe tornato nel ruolo nella prossima serie Disney+ Daredevil: Born Again. Bernthal ha recentemente parlato del suo ritorno nei panni di The Punisher, dicendo a Collider che deve essere fatto bene affinché funzioni. “Penso che ci sia una ragione per cui quel personaggio ha avuto una risonanza così profonda e forte come lui”, ha affermato. “Nei cuori e nelle menti dei fan dei fumetti, dei primi soccorritori, dei militari e delle persone di tutto il mondo. Penso che ci sia un po’ di Frank Castle in ognuno di noi. Esiste in modo molto forte dentro di me e tengo profondamente a quel personaggio.

“So anche che è assolutamente essenziale che, se lo facciamo, lo facciamo nel modo giusto e abbiamo una vera e sacra integrità nei confronti del materiale originale e di ciò che è al centro di Frank. Farò del mio meglio per assicurarmi che, se e quando lo faremo, lo faremo bene”.