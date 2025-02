Towards Zero: trailer della nuova serie su Agatha Christie della BBC

È stato rilasciato il trailer ufficiale dell’ultimo programma poliziesco della BBC, Towards Zero. Adattamento del romanzo del 1944 della best-seller di romanzi polizieschi Agatha Christie, la serie in tre parti segue la star del tennis britannico Nevile Strange (Oliver Jackson-Cohen), che si riunisce con la sua ex moglie Audrey (Ella Lily Hyland) per l’estate nella tenuta costiera inglese della zia di Nevile, Lady Tressilian (Anjelica Huston). Intorno a loro c’è un eclettico cast di personaggi: la nuova moglie di Nevile (Mimi Keene), un cugino amareggiato, un truffatore francese, un’orfana dalla lingua tagliente, un avvocato di famiglia e un cameriere con i suoi segreti.

Ora, l’emittente BBC ha rivelato il trailer ufficiale di Towards Zero, promettendo un’estate piena di passione, potere e segreti. Quando un instabile triangolo amoroso incontra la matriarca di Gull Point, un raduno di amici e familiari si riempie di rivalità nascoste e omicidi. Towards Zero sarà disponibile su BBC iPlayer il 2 marzo. Guarda il trailer completo qui sotto:

Cosa significa il trailer di Towards Zero

Towards Zero della BBC segue una lunga serie di successi degli adattamenti di Agatha Christie. Il giallo in tre parti sarà prodotto da Mammoth Screen, che in precedenza ha adattato il romanzo di Christie del 1939 Murder Is Easy nel 2023 con David Jonsson (Alien: Romulus) nei panni di un addetto nigeriano coinvolto in un omicidio. Il cast di Towards Zero include la premiata attrice Anjelica Huston, che non è nuova a interpretare una formidabile matriarca, come nel ruolo di Morticia nei film della famiglia Addams e in The Royal Tenenbaums di Wes Anderson.

Huston è affiancata da Jackson-Cohen nel ruolo del nipote playboy e da Mimi Keene di Sex Education nel ruolo della nuova moglie. Jackson-Cohen si è fatto un nome nel genere horror con le miniserie Netflix The Haunting of Hill House e Bly Manor, nonché con The Invisible Man di Leigh Whannell. Matthew Rhys interpreterà l’ispettore Leach, un detective assegnato al caso di omicidio nella tenuta di Lady Tressilian. Noto per la sua interpretazione vincitrice di un Emmy nella serie drammatica di spionaggio The Americans e come avvocato titolare di Perry Mason, Rhys porterà sicuramente il suo spirito investigativo in Towards Zero.