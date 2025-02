Percy Jackson: Walker Scobell anticipa il “più grande episodio” della seconda stagione

La star di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Walker Scobell, presenta in anteprima il più grande episodio della seconda stagione, che presenta un momento importante del libro. Continuando l’adattamento della serie di libri per ragazzi di Rick Riordan, lo show Disney+ dovrebbe affrontare Il mare dei mostri. Nel romanzo Percy e i suoi amici si avventurano nel regno omonimo, situato nel Triangolo delle Bermuda, alla ricerca di un antico oggetto che salverà il Campo Mezzosangue da una minaccia invasiva. Non solo introduce diversi nuovi mostri, ma include anche un’importante battaglia oceanica. La prima della seconda stagione di Percy Jackson è prevista per la fine dell’anno.

Parlando con Den of Geek al recente SCAD TVfest, Scobell, che interpreta Percy, ha condiviso alcune anticipazioni su ciò che ci aspetta in Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Ha confermato che la prossima stagione includerà la battaglia cruciale di Scilla e Cariddi del libro nell’episodio 4, e ha promesso che sarà la “più grande” puntata della serie finora. Ecco cosa ha detto:

È un film a sé stante, a dire il vero. Ricordo che quella è stata la prima lettura collettiva che abbiamo fatto senza averlo letto prima. Volevano che lo leggessimo tutti lì e lo sperimentassimo per la prima volta con loro.

Cosa significa per la seconda stagione di Percy Jackson

Senza entrare troppo nello spoiler del libro, Scilla e Cariddi sono le creature mitologiche che si nascondono all’ingresso del Mare dei Mostri. Percy e i suoi amici devono superarle durante la loro ricerca, e non è un compito facile. Una battaglia navale con mostri enormi richiederà una grande quantità di effetti speciali e coreografie. Finora, la sequenza d’azione più intensa dello show è stata probabilmente la lotta con la Chimera nella stagione 1, episodio 4, anche se il finale della stagione 1 di Percy Jackson lo ha visto anche duellare con Ares (Adam Copeland). Tuttavia, l’affermazione di Scobell secondo cui la battaglia della seconda stagione è la più grande di sempre sembra accurata.

Nella quarta puntata della prima stagione, Percy si è scontrato con la Chimera sul Gateway Arch a St. Louis, nel Missouri.

Questo indica che Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo sta diventando più grande per la sua seconda stagione, un tipico aumento per un programma televisivo fantasy. Il posizionamento della battaglia nella quarta puntata dà anche un’idea del ritmo della seconda stagione. La prima stagione aveva solo otto puntate e si prevede che la seconda stagione ne avrà altrettante. L’incontro con Scilla e Cariddi avviene verso la metà del libro e segna una svolta importante nella trama, quindi ha senso che avvenga a metà stagione. Probabilmente sarà il culmine dell’episodio 4, lasciando gli spettatori con un piccolo colpo di scena.