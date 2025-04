Twin Peaks: la serie in streaming su MUBI dal 13 giugno

Mubi ha acquisito i diritti di Twin Peaks, l’iconica serie in due stagioni del 1990 di David Lynch e Mark Frost, e del suo seguito del 2017 Twin Peaks: A Limited Event Series, che debutteranno sul servizio il 13 giugno. La notizia, riportata da Deadline, arriva nel corso delle celebrazioni per il 35° anniversario della serie e a pochi mesi dalla scomparsa di Lynch.

Gli abbonati a Mubi avranno accesso a tutti i 30 episodi dello show e a tutte le 18 parti di A Limited Event Series, la serie sequel di Showtime interamente diretta da Lynch. Scritta da Lynch e Frost, che l’ha prodotta insieme a Sabrina S. Sutherland, la serie evento riprende con Cooper e la comunità della cittadina protagonista 25 anni dopo la morte della Palmer.

Katharina Feistauer, VP Global Head of Programming di Mubi, il cui servizio ha ottenuto la licenza dei diritti da Paramount Global Content Distribution, ha dichiarato: “Lanciare le prime due stagioni insieme a Twin Peaks: A Limited Event Series è un sogno per MUBI, che porta sulla piattaforma una delle serie più amate e discusse della storia della televisione”.

“Sebbene questo lancio sia stato preparato da mesi, – continua Feistauer – la triste notizia della morte di David Lynch, avvenuta solo poche settimane fa, rende questa opportunità di mostrare il suo lavoro iconico ancora più speciale. Siamo entusiasti che i fan di Lynch tra i nostri membri possano rivisitare gli episodi in modo completo, oltre a creare un’opportunità per i nuovi spettatori di scoprirli per la prima volta“.

La trama di Twin Peaks

Twin Peaks segue l’idiosincratico agente dell’FBI Dale Cooper (Kyle McLaughlan) mentre indaga sull’omicidio di una ragazza – la reginetta del ballo locale Laura Palmer (Sheryl Lee) – nell’ancor più idiosincratica cittadina di Twin Peaks. Man mano che l’indagine procede, in città vengono scoperti diversi altri misteri e cospirazioni, che sfiorano il soprannaturale, tutti collegati all’omicidio di Laura.