Un Paso Adelante Next: arriva su Infinity il reboot della serie culto

Con Un Paso Adelante Next torna una delle serie spagnole più amate di sempre: Paso Adelante – che in Italia è andata in onda sulle reti Mediaset dal 2004 al 2006 – è infatti diventata una serie cult per il pubblico italiano.

Sono passati venti anni dalla prima messa in onda in Italia e, ora, una nuova generazione di ballerini e artisti fa il suo ingresso nella Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid per inseguire il proprio sogno. Insieme a loro ci saranno alcuni grandi ritorni.

Monica Cruz tornerà a vestire i panni di Silvia, che nel frattempo è diventata Direttrice dell’Accademia. Beatriz Luengo interpreterà Lola, che lavora come coreografa e insegnante di danza moderna e dovrà ricostruire il suo rapporto con Silvia. Miguel Ángel Muñoz sarà ancora una volta Rober e tornerà a Madrid da Miami per far risorgere il brand UPA.

La trama di Un Paso Adelante Next

Dopo più di 15 anni, Rober (Miguel Ángel Muñoz) torna a Madrid da Miami con l’idea di creare un grande musical che raccolga i vecchi successi degli UPA Dance insieme a nuove performance. Insieme a Silvia (Monica Cruz) e Lola (Beatriz Luengo) inizieranno gli esami di ammissione alla scuola. I nuovi studenti, ballerini, cantanti e compositori, potranno prendere parte al musical di Rober. Nell’accademia guidata da Silvia, gli insegnanti si troveranno ad affrontare una nuova generazione di adolescenti con i quali non mancheranno gli scontri, ma dai quali prenderanno ispirazione.

La serie in 8 episodi sarà disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 27 novembre con i primi quattro episodi, mentre i successivi quattro episodi saranno disponibili dal 4 dicembre.

Inoltre, per prepararsi al meglio all’arrivo di Un Paso Adelante Next, dal 21 novembre su Mediaset Infinity sarà possibile seguire Un Paso Adelante Next – LE STORIE, una serie composta da 6 mini episodi che faranno da ponte tra la precedente e la nuova serie. Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz, Monica Cruz, Lola Herrera, Lucas Velasco e Marta Guerras, insieme ai giovani attori della nuova serie, saranno i protagonisti di questi mini episodi che saranno disponibili su Mediaset Infinity dal 21 novembre con la pubblicazione di un episodio al giorno.