Kevin Feige parla di Fantastic Four, X-Men e del momento da brividi durante le riprese di Deadpool e Wolverine

Kevin Feige ha fatto un’apparizione virtuale in diretta all’apertura del Disney APAC Content Showcase, tenutosi a Singapore, e ha parlato del futuro del MCU in vista dell’uscita di The Fantastic Four: First Steps l’anno prossimo. Indossando un berretto blu dei Fantastici Quattro, ha indicato il cappello quando gli è stato chiesto per quale titolo Marvel era più emozionato nel 2025.

“[stiamo] portando la Prima Famiglia della Marvel nel MCU”, ha detto Feige. “Si concludono la prossima settimana, il film uscirà la prossima estate e poi tutti quei personaggi andranno direttamente nei prossimi film di Avengers, quindi sono molto emozionato per il futuro dei Fantastici Quattro”.

Il film vede protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner e altri in un cast corale. Inizierà la Fase Sei dell’MCU, con Feige come produttore.

Feige ha affermato che Thunderbolts*, la cui anteprima è prevista per maggio 2025, è “tutto ciò che riguarda la Marvel”. Il film vede come protagonisti Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes e David Harbour nei panni del Guardiano Rosso, che formano un gruppo di antieroi che svolgono missioni per conto del governo degli Stati Uniti.

“Si tratta di prendere personaggi da tutti i tipi di luoghi e franchise diversi e metterli insieme”, ha detto. “Questo è ciò che sono gli Avengers, questo è ciò che sono i Guardiani della Galassia”.

Kevin Feige parla degli X-Men

Sull’introduzione degli X-Men nel MCU, Feige ha detto: “Penso che vedrete che continuerà nei nostri prossimi film con alcuni attori degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci porta davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men. Di nuovo, [è] uno di quei sogni che si avvera. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men”.

Commentando Deadpool & Wolverine, Feige ha detto del ruolo di Hugh Jackman nel successo al botteghino: “Quando abbiamo iniziato a lavorare al film per la prima volta, volevamo vedere Wolverine con un costume giallo. Ho avuto la pelle d’oca sul set quando è uscito indossando quel costume e indossando quella maschera per la prima volta. Ho aspettato 25 anni per dargli vita”. Ha aggiunto: “Eravamo molto emozionati di vedere Ryan Reynolds portare la classificazione R alla Disney. È stato divertente: il cuore e l’umorismo”.

“Il futuro della Marvel in Asia è il futuro della Marvel in generale”, ha affermato. “Alla Marvel Animation, abbiamo alcuni show fantastici, come il successo X-Men ’97, [e] abbiamo una nuova serie animata di Spider-Man chiamata The Friendly Neighborhood Spider Man, per la quale stiamo collaborando con grandi studi di animazione in Giappone e Corea.

“La gente potrebbe sapere che sono un grande fan dei parchi Disney, e alcuni dei migliori parchi Disney si trovano in Asia. L’anno prossimo, avremo un’attrazione di Spider-Man in arrivo a Shanghai Disneyland e un’attrazione di Avengers in arrivo a Hong Kong Disneyland”.